Italia batte Scozia 31-29: Brex e Garbisi trascinano gli Azzurri alla vittoria

italia

31

scozia

29

ITALIA: Capuozzo; Lynagh (30’st Mori), Brex, Menoncello (39’st Marin), Ioane; Garbisi, Page-Relo (10’st Varney); Vintcent, Lamaro, Negri (18’st Cannone); Ruzza, Cannone (32’st Zambonin); Ferrari (10’st Zilocchi), Nicotera (10’st Lucchesi), Fischetti (18’st Spagnolo).

Allenatore: Quesada

SCOZIA: Kinghorn; Steyn, Jones, Redpath, Van der Merwe; Russell, Horne (18’st Price); Dempsey, Darge (30’st Ritchie), Christie (18’st Fagerson); Cummings, Gilchrist (29’st Skinner); Fagerson (29’st Millar-Mills), Turner (18’st Ashman), Schoeman (18’st Hepburn).

Allenatore: Townsend.

Arbitro: Gardner (RA).

Marcatori: PT 1’ c.p. Garbisi (3-0); 6’ m. Fagerson, t. Russell (3-7); 11’ m. Steyn, t. Russell (3-14); 14’ m. Brex, t. Garbisi (10-14); 24’ Russell (10-17); 28’ m. Schoeman, n.t. (10-22); 34’ c.p. Garbisi (13-22); 39’ c.p. Page-Relo (16-22). ST 44’ m. Lynagh, n.t. (21-22); 58’ m. Varney, t. Garbisi (28-22); 73’ c.p. Garbisi (31-22); 79’ m. Skinner, t. Russell (31-29).

Note. Giornata soleggiata, terreno di gioco in perfette condizioni, presente in tribuna la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Spettatori 69.800. Calciatori: Garbisi 5/6; Russell 4/5; Page-Relo 1/1. Player of the Match: Juan Ignacio Brex.