Gol e spettacolo a Prato: l'Italia femminile di calcio a 5 sconfitta dal Portogallo

Prato, 15 gennaio 2025 - E' stato un incontro spettacolare quello tra l'Italia femminile di calcio a 5 e il Portogallo, disputato ieri sera al PalaKobilica a Prato. Le azzurre, nella prima di due amichevoli contro le lusitane, hanno tenuto testa a lungo alle avversarie, cedendo solo di misura per 3-2. La partita ha visto una nutrita partecipazione di pubblico che ha sostenuto le azzurre per tutto il match. Nonostante la grinta e la determinazione messe in campo dalla squadra italiana, il risultato finale ha comunque premiato il Portogallo, che aveva chiuso sul 3-0 il primo tempo.

La cronaca

Il match ha un avvio fulminante da parte delle portoghesi, che al 2’ e al 3’ di gioco mettono a segno due reti: a segno vanno rispettivamente con Fifò e Pereira. L’Italia, tuttavia, non si scoraggia reagendo con grande energia e cercando di rientrare in partita fin da subito. Arrembante è la reazione di Adamatti, la numero 9 azzurra, che prova ad accorciare le distanze sia al 12’, neutralizzata però dall’intervento del portiere portoghese Catarina, che al 13’ quando sfiora nuovamente il gol con una conclusione che termina fuori di poco. Quasi allo scadere della prima frazione, Nunes, con un passaggio lungo la fascia, serve a Teixeira la palla del 3-0, blindando il vantaggio della squadra ospite. Nel secondo tempo, l’Italia aumenta ulteriormente la pressione e al 5’ sfiora la rete con un tiro deviato in calcio d’angolo da Catarina. Il 7’ del secondo tempo vede nuovamente protagonista Adamatti con un’azione bloccata dal portiere lusitano con la complicità del palo. La reazione azzurra si concretizza all’8’ del secondo tempo, quando Adamatti riceve palla sulla fascia e con un tiro preciso infila il pallone nell’angolo basso della porta, portando il risultato sul 3-1, accorciando le distanze. Il gol è energia pura per la squadra italiana che al 10’ trova la rete del 3-2 con Boutimah, riaccendendo le speranze delle azzurre e del pubblico. Nonostante un assedio finale e numerose occasioni create, incluse azioni con il portiere di movimento, la nazionale ospite mantiene il vantaggio, aggiudicandosi la prima amichevole. Stasera, ore 20, sempre al PalaKobilica, ci sarà il bis sempre fra Italia e Portogallo.

Il tabellino

Italia 2 - Portogallo 3

Italia: Sestri, Coppari, Borges, Boutimah, Grieco, Mansueto, Adamatti, Vanelli, Bettioli, Ghilardi, Bertè, Bovolone, Ferrara, Carturan. Allenatore: Francesca Salvatore.

Portogallo: Catarina, Silva C, Nunes, Teixeira, Rocha, Ribeiro, Azevedo, Silva J, Fifò, Pereira, Pedreira, Odete Rocha, Moreira J, Moreira L. Allenatore: Luis Conceicao.

Arbitri: Cini, Lacrimini, Di Battista.

Marcatori: 2' Fifò, 3' Pereira, 18' Teixeira, 29' Adamatti, 30' Boutimah.