Italia, cuore da rimonta: Spagna ko. Tris di vittorie per il grande sogno

Italia 67 Spagna 63

ITALIA: Gallinari 2, Melli, Fontecchio 8, Thompson 7, Ricci 11, Spagnolo 3, Procida 3, Niang 10, Spissu 7, Diouf 14. Akele ne, Pajola 2. All. Pozzecco

SPAGNA: Puerto 9, De Larrea 15, Pradilla 2, Saint-Spuery 7, Lopez-Arostegui, Adalma 19, Brizuela 7, Hernangomez W. 1, Yusta 2,Hernangomez J., Parra 1, Yankuba ne. All. Scariolo

Arbitri: Kallio, Vazquez, Praksch

Note. Parziali:10-18; 30-36; 49-47. Tiri da due: Italia 16/37; Spagna 10/24. Tiri da tre: 7/29; 10/38. Tiri liberi: 14/19; 13/22. Rimbalzi: 50; 44.

di Massimo Selleri

L’Italia grazie a Marco Spissu raddrizza una partita iniziata malissimo e che in più occasioni aveva preso una brutta piega. Adesso gli azzurri possono correre anche per il primo posto nel girone se domani battono Cipro e gli iberici dovessero battere la Grecia. Subito sotto 13-0 il primo canestro arriva a 2’28“ dalla fine del primo quarto e porta la firma di Saliou Niang ed è curioso che sia il più giovane a dare la scossa a tutta la truppa. Con questa carica la nazionale arriva a -1 (23-24) e ha pure la palla per sorpassare, ma il divario tra chi è in bolla e chi, invece, è inciampato in una serataccia è troppo alto per mettersi alle spalle che si affida solo al tiro da tre punti, tanto da far arrabbiare il suo ct Sergio Scariolo, e che sfrutta la sua fisicità per intasare sistematicamente l’area e inchiodare l’attacco avversario.

Quando si parla di arbitri c’è sempre il rischio di essere faziosi, ma con il primo fallo iberico che nel secondo quarto è stato fischiato a 2’32“ dalla fine si capisce chi sia stato avvantaggiato e chi giustamente si lamenta, anche perché Darius Thomposon ha già tre falli. Chiuso il primo tempo sul 30-36, la musica non cambia nel terzo periodo con gli azzurri che sono già in bonus dopo 2’05“.

Nonostante questi fattori è Momo Diouf (nella foto) a tenere in piedi la baracca siglando il 44-45 e poi c’è la tripla di Gabriele Procida, a rimettere le cose in parità (47-47). Niang infila il canestro del sorpasso (49-47) con cui inizierà l’ultimo periodo. Tenere tutti i i big a sedere non ha consentito solo di ottenere la rimonta, ma proprio sul più bello il nuovo esterno della Virtus si infortuna alla caviglia destra. Marco Spissu gli dedica il +5 (55-50), ma senza il tuo giocatore migliore si fa dura. A 1’54“ dalla fine si torna in parità (62-62) con Santo Aldama che resta un vero rebus per la difesa azzurra. Pippo Ricci scaglia una tripla allo scadere dei 24“ poi 1/2 di De Larrea dalla lunetta. Errori da una parte dall’altra e poi è Spissu ad andare in lunetta. Dentro entrambi i tiri con con 31“ da giocare. Ancora una sbaglio di Willy Hernangomez e poi è ancora il play sardo a fare qualcosa di ottimo recuperando un rimbalzo offensivo e guadagnando un antisportivo che chiude ogni discorso.