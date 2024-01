Scherma, il dream team del fioretto colpisce ancora: a Parigi sei medaglie azzurre, Marini è il re

La fabbrica dell’oro dello sport azzurro ha ripreso a lavorare a pieno ritmo: sei medaglie per le due squadre azzurre di fioretto nella tappa di Coppa del mondo di Parigi, nello stesso impianto che ospiterà i prossimi Giochi olimpici. Il ritorno di Stefano Cerioni come ct del fioretto ha rilanciato l’arma che nella scherma ha regalato le maggiori soddisfazioni all’Italia, e a Parigi è arrivata l’ennesima conferma della ripartenza del gruppo. Podio tutto italiano nella gara maschile: vince Tommaso Marini, argento per Alessio Foconi, bronzo per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.

Allo Stade Pierre de Coubertin l’Italia festeggia anche con la squadra femminile, con due nomi diversi dalle solite Alice Volpi ed Arianna Errigo, che nel tabellone della gara individuale escono prima di arrivare a giocarsi le medaglie. Il secondo posto di Elena Tangherlini alla prima medaglia, terzo per Martina Favaretto. Sei medagliati su otto posti disponibili nelle gare individuali di fioretto sono azzurri.

Tommaso Marini, cinque mesi dopo l’operazione alla spalla che ha seguito il suo successo nel mondiale di Milano, ha vinto la finale per 15-12 su Alessio Foconi, dopo aver battuto in semifinale Filippo Macchi, mentre nell’altra semifinale Foconi ha battuto 15-6 Guillaume Bianchi.

Nella gara femminile, il derby azzurro in semifinale si è deciso all’ultima stoccata, 15-14 per Elena Tangherlini, poi battuta in finale dalla cinese Qingyuan Chen per 15-9. Felice il presidente della federscherma Paolo Azzi: “Grandissimi i ragazzi, splendide anche le ragazze, un plauso immenso a tutti loro, al CT Cerioni e all’intero staff che oggi hanno scritto un’altra splendida pagina di storia per il fioretto e per tutto il nostro sport. La tappa parigina è un evento simbolo nel panorama della Coppa del Mondo”. Ora la prova a squadre in cui l’Italia cerca il pass olimpico con il team maschile, mentre la squadra femminile è già qualificata.