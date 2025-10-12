Italia, il destino è scritto. Gattuso appeso ai playoff. Ma ora ha un attacco vero

Non è cambiato niente, e invece è cambiato tutto. Certo, era bello cullarsi sul filo di ragnatela dell’illusione, convincersi che magari davvero Israele avrebbe potuto creare problemi alla Norvegia e riaprire i giochi anche per il primo posto. Haaland è troppo grosso, il filo non l’ha retto e già prima di cominciare contro l’Estonia gli azzurri di Gattuso sapevano tutto, sapevano che ormai l’unica corsa possibile è quella per mantenere il secondo posto che darà il diritto a giocarsi i mondiali passando per i playoff. Con questo atteggiamento, qualificarsi per la porta di servizio è possibilissimo, di sicuro l’Italia del ct mostra un’intraprendenza che a lungo è stata una sconosciuta. Ma il pass diretto ormai è andato.

È cambiato che a questo punto già martedì contro Israele gli azzurri possono chiudere il discorso secondo posto, e di questi tempi è meglio accontentarsi. La Norvegia oggi è una gioiosa macchina da gol, il confronto diretto finale dirà se è davvero più forte dell’Italia, di sicuro lo ha dimostrato lungo le partite del girone guadagnandosi il vantaggio nella differenza reti che renderà indolore anche una sconfitta a San Siro.

Ieri sera però gli azzurri hanno fatto la loro parte con la serietà che Gattuso chiede e ottiene, fin dal primo secondo. Per mezz’ora sono stati accampati nell’area dell’Estonia, sbloccandola subito con un gran destro di Kean che poi si è fatto male da solo ed è stato costretto ad uscire dopo un quarto d’ora. Prima della mezz’ora Retegui avrebbe potuto raddoppiare, ma ha sbagliato il rigore che si era procurato tirando piano e poco angolato, poi però è stato attento sull’assist di Orsolini che gli ha regalato il raddoppio. E anche questa è una notizia buona in prospettiva: l’Italia del doppio centravanti riesce ad ottenere quei gol che storicamente ci sono sempre mancati, la compatibilità di Retegui con il giovane armadio Esposito è sicuramente minore, ma l’interista trova comunque il tris con un controbalzo di pregio.

Gattuso aveva scelto di attaccare in forze, inserendo subito Orsolini a destra e Raspadori a sinistra in un 4-4-2 nel quale in realtà a spingere in tutte le direzioni del joystick è stato soprattutto Tonali. Quando le ondate azzurre si sono placate, nella ripresa l’Estonia ha provato a farsi vedere, ha subito il terzo gol e poi ha sperato di riaprirla sulla papera di Donnarumma. A quel punto Gattuso si copre lasciando il solo Esposito davanti per gestire il finale. L’Italia fa quello che deve, martedì è un primo match-point per l’obiettivo minimo.

Che ormai è l’unico rimasto.