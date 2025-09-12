Italia, Mondiali a ritmo di marcia. Palmisano subito a caccia del podio

I campionati del mondo di atletica leggera iniziano per l’Italia con un rimpianto. Per giunta mica piccolo: Massimo Stano, il marciatore, era in formissima. Un infortunio lo ha messo kappao e l’azzurro potrà solo guardare in televisione la 35 chilometri, gara cui si sarebbe presentato con l’etichetta naturale di favorito.

Lei sì. In compenso sempre stanotte le atmosfere e le memorie di Tokyo accompagneranno e incoraggeranno Antonella Palmisano. Che di Stano è buona amica e che con lui condivide un ricordo indelebile.

Ai Giochi Olimpici del 2021, proprio nella capitale del Giappone, Antonella, come Massimo, si mise l’oro al collo. Rinverdendo la classica tradizione della marcia Made in Italy, l’arte nobile e faticosissima del “punta e tacco”.

Medaglia? Antonella, che è allenata dal marito Lorenzo Dessi, ha fin qui vissuto una stagione positiva. Sulla distanza dei 35 chilometri vanta la seconda miglior prestazione stagionale. Non è lei, onestamente, la favorita per il trionfo: i pronostici indicano la spagnola Maria Perez. E ci sono sempre in agguato le solite cinesi. Però l’italiana sa governare le emozioni e insomma, un pizzico di ottimismo è legittimo.

Il clima. C’è poi l’incognita meteo. A Tokyo fa molto caldo e soprattutto un tasso di umidità intorno all’ottanta per cento potrebbe far saltare il banco. La situazione climatica è così preoccupante che gli organizzatori hanno anticipato di mezz’ora la partenza delle due gare di marcia, quella maschile e quella femminile.

Lo ha comunicato la World Athletics. La decisione è stata per dare "la massima priorità" alla sicurezza degli atleti, in ragione delle "previste condizioni di caldo intenso che potrebbero rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza". Lo spostamento orario farà una "significativa differenza per gli atleti". Ed è il caso di ricordare di nuovo che alla Olimpiade del 2021, a Tokyo, le gare di maratona e marcia furono disputate a Sapporo, 800 km a nord, per avere temperature più sopportabili. Ancora: in questo 2025 in Giappone si è avuta l’estate più calda dal 1898, quando sono iniziate le rilevazioni.

Gli altri. Nella notte dí Antonella Palmisano saranno in pedana per le qualificazioni anche i pesisti. Il toscano Fabbri insegue il grande risultato, il colpo che possa consacrare una carriera cui comincia davvero a mancare soltanto la ciliegina sulla torta.

Ma ci sarà modo di riparlarne.