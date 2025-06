Italia protagonista nelle Coppe delle Nazioni e nel campionato d’Europa veterans

I nostri binomi sono impegnati in ben due Coppe delle Nazioni – Csio di Sopot e Csio EEf di Samorin – e nel campionato d’Europa "veterans" in casa nostra, a S. Giovanni in Marignano. Senza contare la tappa del Global Tour a St. Tropez, e ben due "quattro stelle": Wiesbaden e Opgrabbeek, solo per citare gli eventi principali. Sopot serve per dare continuità a binomi già esperti di cui incrementare esperienza e punteggi nel ranking Fei (Bassi, Ciriesi, Lupino, Quondam e Zorzi, capo équipe Verheyden). Il "tre stelle" di Samorin, invece, è l’occasione per impegnare binomi in crescita tecnica, cinque under 21 in squadra e due under 25 a titolo individuale (capo équipe Piero Coata). Invece a Wiesbaden, in Germania, il vincitore del GP di settimana scorsa, Elia Simonetti (Li La Bo) ci riprova con altri azzurri. Infine le "star" del nostro salto ostacoli, Bucci, De Luca e Camilli sono in Belgio, Oplagbbeek, ciascuno con un nutrito lotto di cavalli. Con loro anche Cristofoletti, Pieraccini, Macchiarella, Privitera e Basola. Meeting internazionale a Bedizzole, Brescia, con 430 cavalli e 260 concorrenti di 27 nazioni. Infine una "chicca": nell’Europeo "Veterans" (under 45) sulla riviera Romagnola, l’Italia ieri è andata subito in testa (4.74 pen) davanti a Spagna (6.68) e Francia (7.41). La guida il capo-équipe Montorsi e tra le fila azzurre ci sono anche il presidente Fise, Di Paola (Bobby Boy), nonché Francesco Vergine (Stakaletta PS), campione tricolore e presidente della Fise regionale Puglia -che è secondo individuale (0,17 pen) dietro lo spagnolo Olaso (Caravaggio de Lison, 0 pen), indi Alberto Dari (Emera Z) Marco Nava (Heros OH), e Alberto Graziani (Design) de Riverland.