Italia terza alla Coppa di Piazza di Siena grazie a Martinengo Marquet

A due terzi della prima manche c’era quasi da temere che la formazione innovativa, schierata dal selezionatore azzurro Marco Porro, non ce l’avrebbe fatta a chiudere fra le prime otto squadre sulle dieci in campo per accedere al secondo giro. Poi, ultima di tutta la starting list a prendere il via, Giulia Martinengo Marquet su Delta de L’Isle è andata alla carica con un coraggio e una determinazione da trascinatrice. E con un percorso magistrale che ha letteralmente lasciato col fiato sospeso gli spettatori sui gradini di Piazza di Siena, ha realizzato uno strepitoso percorso netto, il primo del team azzurro. Che deve aver funzionato come una iniezione di fiducia e come incitamento agli altri tre suoi compagni di squadra. Così nella seconda manche, con il sole che ancora stentava a riscaldare gli animi dopo i troppi errori del primo giro, è venuto fuori tutto il carattere di una squadra decisa a non mollare e a combattere fino all’ultimo.

Il giovane Casadei su Marbella du Chablis (4/4) ha mantenuto lo standard, Purtroppo Gaudiano con Chalou’s Love Ps pur migliorando è rimasto il binomio col punteggio da scartare (14/8), mentre Paini ha portato il suo valido Casal Dorato indenne al di là di tutti gli ostacoli (8/0), dando una secondo scossone positivo al team e alla classifica. Infine la "toccata" di Giulia e Delta (0/4) è stata compensata dal tempo complessivo del nostro veloce quartetto, che ha consentito all’Italia di chiudere all’incredibile ma meritatissimo terzo posto, e prevalere clamorosamente, grazie al cronometro, sulla Germania che aveva pari penalità totali, 20 per la precisione, ma un tempo complessivo maggiore.

Un podio cercato, combattuto e trovato. Hanno vinto la Coppa per la quinta volta gli Usa battendo i forti francesi (8). Poi dietro gli azzurri Germania (20), Olanda (24), Brasile (24), Svizzera (91), Gran Bretagna (eliminata). Esclusi dal secondo giro Argentina ed Emirati Arabi Uniti.