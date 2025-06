Italia trionfa nella Coppa delle Nazioni a Salonicco: dominio azzurro nel circuito EEF

Netta vittoria dell’Italia nella Coppa delle Nazioni (h. 1,50 m) del “tre stelle” di Salonicco, Grecia, tappa del circuito EEF. Il team schierato da Marco Porro e guidato da Mario Verheyden non ha concesso niente agli avversari e ha subito dominato la manche iniziale della gara, realizzando le zero penalità complessive. Poi nella seconda ha mantenuto la leadership tanto che, nonostante cinque penalità totalizzate in questo secondo giro, l’ultimo nostro binomio ha potuto non prendere il via, essendo ormai acquisita la vittoria.

Nel dettaglio: Roberto Previtali-I’m Specialist Mess Ps 4/0, Roberto Turchetto-Heidelberg 0/0, Mauro Jr Matteucci-Filippo 0/5, Bruno Chimirri-Je Suis Godot d’Acheronte 0/n.p, tot. pen. 5 nelle due manches). Ancora una volta, come dieci giorni orsono a Piazza di Siena nel circuito maggiore, gli azzurri hanno preceduto la Germania (28), mentre al terzo posto si è piazzata la Grecia (45).

A seguire Turchia (46), Romania (50), eliminata la Bulgaria che schierava solo tre binomi. "Grande soddisfazione – ci ha detto Mario Verheyden – restiamo in testa alla classifica del gruppo Region South EEF e puntiamo su Budapest per la semifinale del girone (dal 26 al 29 giugno, ndr)".

Altri esiti positivi azzurri sono il terzo posto di De Luca-Noblesse vd Mespel Z (0/0) nel GP “quattro stelle” di St. Tropez-Gassin (1,50 m), che ha visto ai primi due posti le francesi Ferrer (Caetrlin vg Heffinck Z) e Mallevaey (My Clementine), mentre nello stesso evento Zorzi (Gem Nativadicornet) ha vinto il GP “due stelle” (1,45 m) parimerito con la francese Rocuet (Dadja Moricerie), terza la Fanny Guerdat-Skally (Lucky Fauntleroy), moglie del campione d’Europa, l’elvetico Steve Guerdat.

Insomma quello che si è concluso è stato un altro fine settimana da incorniciare per il salto ostacoli di casa nostra.