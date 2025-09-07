Italia, tutti contro ’Magic’ Doncic. Gli azzurri affrontano la Slovenia. In palio il quarto contro la Germania

di Massimo SelleriL’Italia affronta la Slovenia (ore 17.30) negli ottavi di finale dei campionati Europei che dopo essersi divisi tra Lettonia, Polonia e Finlandia, da qui in poi si disputeranno solo a Riga. Questa partita è accompagnata da una polemica a distanza animata dall’esterno nba dei Lakers Luka Doncic e dal coach sloveno Aleksander Sekulic che nelle scorse settimane aveva accusato Milano di non aver concesso a Vltako Cancar e Josh Nebo di partecipare a questa manifestazione sebbene i due giocatori non avessero particolari problemi fisici. L’Olimpia ha ovviamente rispedito le accuse al mittente con una piccola postilla. Il coach meneghino Ettore Messina è stato tra i primi a sottolineare come tra campionato, coppe internazionali e impegni con le rispettive nazionali gli atleti stiano disputando un numero esagerato di partite, ma nessuno sembra interessarsi seriamente del problema, salvo poi lamentarsi singolarmente quando la cosa toccare sul vivo una realtà in particolare.

Venendo alla pallacanestro giocata la prima cosa da dire è che chi vince passa ai quarti dove i campioni del mondo della Germania e la seconda è che il ct Pozzecco dovrebbe poter contare su Saliou Niang. Il nuovo esterno della Virtus Bologna si era infortunato alla caviglia destra martedì scorso nella gara contro la Spagna e per questo aveva saltato l’incontro con Cipro. La sua autonomia contro la Slovenia sarà limitata, ma il suo entusiasmo come debuttante con la maglia azzurra e il suo talento che Paolo Galbiati ha saputo far maturare a Trento in più occasioni si sono trasformati in una vera scossa per tutto il gruppo.

In questi europei gli azzurri hanno sempre trovato una strada per contrastare la maggiore fisicità avversaria, l’unica eccezione c’è stata con la Grecia del marcantonio Giannis Antetokounmpo, ma andando avanti l’asticella si alza e allora il ritornello si ripete con particolare insistenza: questa squadra ha bisogno del contributo di Danilo Gallinari per alzare la qualità del suo gioco e per fornire alla difesa avversaria una preoccupazione in più. Avendo iniziato ad allenarsi con i suoi compagni solo a ridosso della prima gara degli Europei, fino a qui sono stati evidenti i problemi di inserimento con cui il lungo ex Nba ha dovuto fare i conti. Ora, però, che inizia la fase ad eliminazione diretta è il momento di battere un colpo.

L’esordio sulla panchina azzurra di Gianmarco Pozzecco avvenne proprio contro la Slovenia in una partita amichevole a Trieste il 25 giugno 2022. Oggi come allora Dondic è il faro di una squadra che è l’orgoglio nazionale di una delle repubbliche nate dalle ceneri della Jugoslavia. Il precedente più importante, però, risale a due anni fa, quando le due formazioni scesero in campo per decidere chi avrebbe occupato la settima posizione nei Mondiali che si stavano disputando nelle Filippine. La stella Nba giocava a Dallas e con i suoi 29 punti e 10 rimbalzi condusse la Slovenia alla vittoria con il risultato di 89-85. Siccome tra gli azzurri che scenderanno in campo questo pomeriggio non sono pochi quelli che presero parte a quella sfida, non mancherà la voglia di vendicare quella sconfitta. "Impossibile fermare Doncic - è il commento del Poz - perché non riescono a farlo neppure in NBA".

