Jacobs a Tokyo per un’altra magia. Battocletti, un miracolo possibile

Il Re Leone torna in quella che fu la giungla del suo epico ruggito d’oro. La Gazzella azzurra deve tenere il ritmo delle levriere africane. E la Pantera della Toscana tenta il primo balzo verso la gloria iridata.

Tranquilli, non siete incappati per errore in un testo dedicata al mondo animale! Fuor di metafora zoologica, è un sabato intrigante, quello che l’Italia dell’atletica si appresta a vivere sul palcoscenico dei Mondiali.

La caccia. Nadia Battocletti è una persona straordinaria. Ha costruito una carriera sfidando il pregiudizio: nel senso che su distanze come i 5.000 e i 10.000 le podiste del Continente Nero vengono considerate oggettivamente inavvicinabili.

Nadia ha già abbattuto il suo muro, alla Olimpiade di Parigi ha preso una medaglia e ne ha sfiorata un’altra. Ha conquistato il rispetto delle africane, che adesso magari temono un po’ la tenacia dell’azzurra. Sicché si presume che oggi pomeriggio (ore 14.30), sui diecimila, si guarderanno bene dal portarsela in scia fin sul rettilineo d’arrivo, perché Nadia in volata fa paura a tutte.

In breve. La favorita è la la keniana Beatrice Chebet, un fenomeno assoluto. Altre pretendenti al trono sono l’etiope Gudaf Tsegay e le keniane di scorta Janeth Chepngetich e Agnes Ngetich. E poi chissà.

Il mistero. Un poco più di tre anni fa, in uno stadio vuoto causa Covid, si materializzò un miracolo. Pochi minuti dopo il trionfo di Tamberi nell’altro, un certo Marcellino conquistò l’oro sui 100 metri. Un prodigio inatteso e inaudito: l’italiano Jacobs erede di Usain Bolt, ma ti rendi conto?

Io ero lì, proprio a Tokyo, e a volte ancora mi chiedo se è successo davvero. Perché dopo la Storia ha cambiato rotta.

Jacobs qualcosa ancora ha vinto, un anno fa a Parigi ha sfiorato la medaglia, però nel presente è un mistero avvolto nell’enigma. Nel 2025 ha gareggiato pochissimo. Il 2 febbraio ha corso i 60 metri in 6.63 e 6.69 a Boston. Poi il 17 giugno è stato mediocre (10.44 e 10.30) sui 100 metri a Turku. Quindi, sparito. Inghiottito dal buco nero del dubbio. Nessuno sa niente.

Oggi Marcellino debutta nelle batterie (ore 13.35). La concorrenza è pazzesca. Ci sono i giamaicani Kishane Thompson e Oblique Seville, che in stagione hanno in 9.75 e 9.83, lo statunitense Kenneth Bednarek vanta un 9.79, mentre Noah Lyles difende il titolo di Campione Olimpico vantando un 9”90 e ci sono anche il sudafricano Akani Simbine e il botswano Letsile Tebogo.

Tutto questo per dire che l’eroe di Tokyo 2021, appunto Jacobs, rischia di vederla in tv, la finale di domani.

Larissa. Invece la finale di domani è il minimo sindacale per Larissa Iapichino nel lungo femminile (ore 11.30). Sarebbe dolorosamente sorprendente scoprirla fuori dai giochi alla fine delle odierne qualificazioni.