Jannik Sinner avanza al terzo turno del Roland Garros battendo Gasquet

di Massimo Selleri

Tutto facile per Jannik Sinner che in tre set, 6-3 6-0 6-4, batte Richard Gasquet e si qualifica per il terzo turno del Roland Garros, dove domani affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking Atp. Tornando alla gara di ieri, il 38enne francese si congeda dal tennis giocato dopo essersi confrontanto con quello che, classifica alla mano, oggi è il giocatore più forte al mondo e anche nell’accompagnare questo addio Sinner si è confermato un campione di lealta e di correttezza.

Questo secondo step dello slam transalpino aveva in programma anche il derby tutto azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi con i due che si sono dati battaglia portando l’incontro al quarto set. I primi due sono andati al romano, 6-3 6-3, il ligure si è aggiudicato il terzo al tie-break e nell’ultimo è stato il capitolino ad imporsi per 6-1. Domani Cobolli inconrerà Alexandar Zverev, che era partito malissimo con Jesper de Jong (3-6) e poi si è ampiamente riscattato vicendo 6-1 6-2 6-3 i successivi tre set. Va avanti anche Novak Djokovic che ha eliminato Correntin Moutet 6-3 6-1 7-6 (1).

Lorenzo Musetti aprirà il programma della giornata di oggi (ore 11) giocando contro Mariano Navone. Su questi campi i due si sono già incontra ai Giochi Olimpici di Parigi e fu il carrarino ad avere la meglio. A seguire Matteo Gigante se la vedrà con Ben Shelton (13).

Nel femminile si è fermata al secondo turno l’avventura di Elisabetta Cocciarietto che è stata sconfitta da Ekateina Aleksandrova con il risultato di 6-1 6-3. Oggi toccherà a Jasmine Paolini strappare un biglietto per gli ottavi contro Julija Starodubceva.