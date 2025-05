Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti per la sfida al Roland Garros

di Massimo Selleri"Carlos sei sicuramente da battere a Parigi". Così Jannik Sinner una settimana fa si è congedato dai suoi tifosi del Foro Italico. Ora il Roland Garros è arrivato e la logica dice che l’altoatesino e Alcaraz si inconteranno nella finale di questo Grande Slam. L’azzurro occupa la posizione numero uno nel ranking mondiale, mentre lo spagnolo lo insegue al secondo posto e questi equilibri non cambieranno qualunque cosa succesa ai piedi della Torre Effeil. Per passare dalla teoria alla pratica i due devono superare una serie di ostacoli che hanno un nome e un cognome. Il primo si chiama Alexander Zverev che, prima o poi, per la legge dei grandi numeri uno slam lo vincerà, e il secondo probabilmente è targato Novak Djokovic, che sabato ha festeggiato la conquista del suo centesimo trofeo.

Siccome le scalate si fanno un gradino alla volta, questa sera (non prima delle 20.15) Sinner affronterà il francese Arthur Rinderknech (75), mentre Alcaraz se la vedrà con Giulio Zeppieri che ha superato i primi due turni eliminatori dimostrando di essere nel pieno della forma fisica.

Nel frattempo ieri Lorenzo Musetti ha sconfitto Yannick Hanfmann (142) in tre set, 7-5 6-2 6-0, mettendo in campo la sua qualità migliore, vale a dire quella di giocare un tennis diverso da quello dei suoi avversari, ma che con la sua leggerezza e imprevedibilità si rivela comunque vincente. "È stato un mese incredibile – ha spiegato il carrino a fine partita –, ho raggiunto tanti obiettivi, ma penso che il meglio debba ancora arrivare. Penso di essere riuscito a fare un click mentale, quel passo per salire nel ranking e salire di livello". Musetti nel secondo turno affronterà il clolombiano Daniel Elahi Galan (122). Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego sconfitto in cinque set (4-6 6-4 6-3 2-6 3-6) dall’americano Ben Shelton. Soffre più del previsto Jasmine Paolini che contro la Yue Yuan ha bisogno del terzo set (6-1 4-6 6-3) per passare il turno. "È stato un match durissimo – dice Paolini – dopo il primo set sapevo che lei poteva giocare molto meglio. e ho subito un po’ la tensione". Jas tornerà in campo mercoledì.