Jannik Sinner pronto per il Roland Garros: sfida contro Rinderknech

TENNISLunedì Jannik Sinner (nella foto) scenderà in campo a Parigi contro il francese Arthur Rinderknech nel primo turno del Roland Garros. "Le prime gare sono importanti - ha spiegato l’altoatesino ai microfoni di Sky -. Sulla terra rossa, come ho già detto a Roma, il favorito numero uno è sempre Carlos Alcaraz, ma io ho tanti margini di miglioramento".

Dopo la forzata pausa di tre mesi l’azzurro agli Internazionali d’Italia ha raggiunto la finale, dove si è arreso proprio di fronte alla spagnolo, campione in carica al Roland Garros.Anche Jasmine Paolini ha parlato alla vigilia del torneo: "È fantastico tornare qui dove abbiamo giocato le Olimpiadi. Penso che l’ultimo anno mi abbia dato così tanta fiducia che non devo dimenticarmene, ma devo continuare a impegnarmi per cercare di entrare in campo con questa esperienza".

Ieri, intanto, Giulio Zeppieri si è qualificato al main draw battendo l’argentino Gomez con il risultato di 6-1 6-4. Infine Flavio Cobolli è in finale contro il russo Andrej Rublëv nell’Atp 500 di Amburgo dopo aver battuto Tomás Etcheverry 2-6 7-5 6-4. Nel doppio in finale ci va anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori.