Jannik Sinner pronto per l'Atp 500 di Halle: debutto contro un qualificato

di Massimo SelleriJannik Sinner si prepara per l’esordio nell’Atp 500 di Halle. Il fuoriclasse azzurro, numero uno del ranking, giocherà il primo turno del torneo tedesco contro un qualificato. In caso di vittoria ci sarà poi uno tra Bublik e Muller e se i pronostici saranno rispettati potrebbe esserci un quarto di finale contro Machac, mentre in semifinale, il campione in carica potrebbe trovare uno tra Rublev, Khachanov e Auger-Aliassime, e andando avanti con le previsioni in una eventuale finale potrebbero esserci o Zverev e Medvedev. Tra gli azzurri che prenderanno parte al torneo Luciano Darderi incontrerà Stefanos Tsitsipas all’esordio, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con la wild card Joao Fonseca. Per Sonego l’ostacolo sarà invece Struff. Il torneo si giocherà da lunedì al 22 giugno con Sinner che dovrebbe scendere in campo tra martedì e mercoledì.

Questa sarà la prima uscita di Sinner dopo la finale persa una settimana fa al Roland Garros. "È stata una partita incredibile - confessa l’altoatesino ai micrfoni di Sky -, di altissimo livello. Non è finita come volevamo, succede. È successo anche ai migliori al mondo di vivere dei momenti così, dipende sempre come uno riesce a reagire e ad uscirne, ma anche di cosa uno vede: o i match point mancati o una partita in cui non ho mai giocato così su quella superficie, dove mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezza senza lamentarmi di niente. Dopo quella partita ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari divertendomi a fare cose semplici, come giocare a ping pong. Per me è importante trovare il tempo e il modo per vivere un po’` la normalità, ho la fortuna di essere circondato da persone che tengono a me e mi vogliono molto bene".

Con Halle dalla terra si passa all’erba per un torneo dove l’azzurro avrà la possibilità di svolgere le ultime prove generali in vista di Wimbledon, dove da quest’anno per la prima volta non ci saranno i giudici di linea."Sull’erba è molto importante accettare quello che succede in campo, l’anno scorso ho fatto molto bene perché ho capito un pochettino come si gioca e come devo reagire a certe cose che capitano, però nell’altro senso ogni anno è diverso e sono un altro giocatore. Sono migliorato in altre superfici quindi voglio vedere come va, senza dare nulla per scontato come ho sempre fatto. L’obiettivo sarà sempre Wimbledon a Londra".

Venendo all’altro torneo che si sta disputando sull’erba, l’Atp 500 al Queen’s Club di Londra, Matteo Bellucci è stato eliminato durante le qualificazioni dal francese Corentin Moutet. Giornataccia anche per Elisabetta Cocciaretto che ha perso la semifinale del “Libema Open”, contro la rumena Elena Gabriela Ruse.