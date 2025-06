Jannik Sinner raggiunge Djokovic: un anno in vetta al ranking ATP

di Massimo SelleriJannik Sinner è il quinto giocatore nell’era open a trascorrere un anno in vetta al ranking ATP dalla prima volta in cui è diventato il numero uno al mondo. Davanti da lui ci sono Roger Federer (237 settimane di fila), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53). Siccome anche termine di Roland Garros gli equilibri al vertice di questa graduatoria non cambieranno, l’altoatesino raggiungerà il fuoriclasse serbo in questa classifica quando lunedì vi sarà il consueto aggiornamento del ranking. Una supremazia confermata anche dal campo con Sinner che a A Parigi stacca il biglietto per i quarti di finale battendo il russo Andrej Rublev per 6-1 6-3 6-4 e domani affronterà il kazako Aleksandr Bublik, altra tappa di un percorso che fino a qui è stato caratterizzato soprattutto dalla durezza mentale. "Dentro di me c’è una tempesta mentre gioco - ha dichiarato l’azzuro a fine gara - ma il tennis è uno sport molto mentale e cerco di nasconderlo per studiare il mio avversario".

Nelle altre partite lo slam francese continua a regalare soprese. Bublik ha eliminato Jack Draper (5) con il risultato di 5-7 6-3 6-2 6-4. Nela gara tra il numero 3 al mondo Alexander Zverev e Tallon Griekspoor si è avuto il timore che la questione prendesse una brutta piega. L’olandese è affetto dal diabete di tipo 1 da quando aveva pochi anni e ieri dopo un set e mezzo di gioco si è dovuto fermare per la comparsa delle convulsioni tipiche di chi ha problemi con la glicemia. Zverer, quindi, ha vinto a tavolino ed accede così ai quarti di finale. Nessun problema, invece, per Djokovic che si è imposto 6-2 6-3 6-2 contro l’inglese Cameron Norrie.

Quarti di finale che prenderanno il via oggi con Lorenzo Musetti che affronterà Frances Tiafoe, inizio dell’incontro previsto per le 13.20. Il carrarino si è confermato al settimo posto nel ranking mondiale, mentre lo statunitense occupa la posizione numero 16. In serata, alle 20.15 toccherà al campione in carica Carlos Alcaraz, vedersela con Tommy Paul. Il pronostico vede chiaramente favorito lo spagnolo, che è il numero 2 al mondo, anche se l’americano è il numero 2. Sulla terra, però, Alcaraz sembra avere davvero pochi rivali.

Domani nell’altro quarto di finale Djokovic incontrerà Zverev.