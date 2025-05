Jannik Sinner si allena con Casper Ruud agli Internazionali d'Italia

A due giorni dal suo ritorno in campo dopo la sospesione di tre mesi causata da una squalifica patteggiata, ieri Jannik Sinner si è allenato con Casper Ruud. Scambi duri e palle veloci contro uno dei tennisti più in forma tra quelli che si sono presentati a Roma. Recentemente il norvegese ha vinto il Masters1000 di Madrid rientrando nella top10 del ranking mondiale. È anche tra i più grandi interpreti della terra rossa e gli Internazionali del Foro Italico spesso hanno premiato i partecipanti con questo tipo di caratteristiche. In ogni caso l’altoatesino ha mostrato sia una buona condizione fisica sia il fatto di non aver perso confidenza con la racchetta e con il gioco e il risultato è che per Ruud il lavoro con il numero uno al mondo è sembrato più una lezione che un allenamento. Domani il numero uno del ranking incontrerà l’argentino Mariano Navone (n. 99) che ieri ha eliminato l’italiano Federico Cinà in due set, 6-3 6-3. In attesa del ritorno sul campo ieri a Sinner è stato consegnato il Collare d’Oro dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Sempre nel pomeriggio di ieri Matteo Berettini si è allenato a Piazza del Popolo. Il numero 30 nella classifica mondiale è il padrone di casa di questa manifestazione, essendo nato nella capitale, e ieri ha cercato di superare la pressione generata dalle aspettative chiedendo ad un bambino del pubblico, munito di racchetta, di svolgere qualche scambio con lui. Domani sul suo cammino troverà il britannico Jacob Fearnley che ieri ha elimanto Fabio Fognini 6-2 6-3. Anche Lorenzo Musetti ha saltato il primo turno e oggi farà il suo esordio contro il finlandese Otto Virtanen, numero 130 al mondo. Il carrarino del ranking occupa la posizione numero 9 ed è l’ottava testa di serie nel torneo.

Esordio vincente per Luca Nardi (n. 95) che nel derby azzurro ha sconfitto Flavio Cobolli (34) con il punteggio di 6-3, 6-4 e domani affronterà l’australiano Alex De Minaur (n.8). Tutto ok anche per Matteo Gigante che ha vinto contro il francese Arthur Rinderknech (7-6 (4) 7-6 (4)) e nel secondo turno affronterà il ceco Jakub Mensik (n. 21).

Si è fermato, invece, il percorso di Matteo Arnaldi che ha perso con il punteggio di 6-4, 6-3 contro Bautista Agut. Stessa sorte per Mattia Bellucci che è stato eliminato da Pedro Martinez (6-4). Oggi Francesco Passerò proverà a fermare il burgaro Grigor Dimitrov, mentre Luciano Darderi se la vedrà con il britannico Jack Draper.

Jasmine Paolini avanza al terzo turno degli Internazionali d’Italia, dopo aver sconfitto la neozelandese Lulu Sun per i6-4, 6-3 e domani inconterà la tunisina Ons Jabeur. Non ha fatto l’impresa Elisabetta Cocciaretto, stata sconfitta da Iga Swiatek (6-1 6-0).