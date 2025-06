Jannik Sinner si prepara a Wimbledon: sfida Yannick Hanfmann a Halle

Jannik Sinner ha scelto l’erba di Halle per prepararsi a Wimbledon. Perchè la "full immersion" nel verde fosse completa aveva deciso di partecipare anche al doppio mettendosi in coppia con Lorenzo Sonego, ma l’esordio, contro Karen Khachanov e Alex Michelsen non è stato dei migliori perchè i due azzurri si sono fatti rimontare, dopo aver dominato il primo set ed hanno perso al super tie break (col punteggio di 2-6 7-5 10-3).

Chiuso questo capitolo oggi si apre quello che riguarda il singolare dove l’altoatesino punta a bissare la vittoria dello scorso anno e allora, subito dopo essere sconfitto nel doppio, è tornato ad allenarsi per affrontare al meglio l’impegno di oggi dove affronta il tedesco Yannick Hanfmann, n.138 ATP, proveniente dalle qualificazioni, sempre battuto nei due confronti precedenti, il più recente al primo turno di Wimbledon dello scorso anno. L’incontro inizierà non prima delle 15.30 in una giornata dove Sonego affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con il brasiliano Joao Fonseca. Si è fermata ai 16esimi la corsa di Luciano Darderi che è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas al termine di un incontro molto combattutto. L’italoargentino ha perso il primo per 6-4, vinto il secondo per 6-3 e, infine ha ceduto al tie-break per 7-5.