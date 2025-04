Jannik Sinner si prepara al ritorno: allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

di Massimo SelleriLa caccia grossa a Jannik Sinner si è ridotta a un pugno di mosche. Tutto lasciava presagire che il numero uno al mondo ieri si cimentasse anche con la pallina e la racchetta dando così vita al suo primo allenamento in campo da quando con la Wada aveva patteggiato uno stop di tre mesi, ma tutte le attese sono andate deluse. Il tennista aveva salutato i suoi parenti in Alto Adige ed era tornato a Montecarlo, così come il suo staff si era mosso per raggiungere il quartiere generale monegasco e questi segnali avevano convinto cronisti e tifosi che valesse la pena fargli la posta. Se fino al 4 maggio Sinner non potrà prendere parte ad un torneo ufficiale da ieri, però, poteva riprendere ad allenarsi nelle strutture agganciate agli organi federali lavorando anche con i suoi tesserati, ma la prima giornata di "libertà" è volata via in palestra, lontano da tifosi e riflettori.

L’assendio al Country Club di Montecarlo è rinviato alla giornata di oggi e questa volta la battuta alla ricerca di un video o addirittura di un selfie dovrebbe avere successo. Mancano tre settimane al suo ritorno in campo, previsto per il 9 o il 10 maggio, agli Internazionali di Roma ed è chiaro che dopo due mesi e mezzo lontano dal terreno di gioco, è necessario tornare a testare il campo. La suggestione è che il suo compagno di training possa essere Matteo Berrettini. Sull’amicizia che regna tra i due si è scritto molto in queste settimane anche in forza del fatto che il capitolino, battendo Alexander Zverev proprio a Montecarlo, ha consentito all’altoatesino di mettere in cassaforte il primato nel ranking almeno fino all’Atp 1000 di Roma. In ogni caso l’attesa per rivedere Sinner all’opera è così alta che sembra si stia aprendo una vera e propria caccia al biglietto per le gare del Foro Italico, essendo gli Internazionali il torneo che celebra il ritorno di Sinner.

Ci sono buone notizie anche per Lorenzo Musetti. Domenica il carrarino aveva accusato un dolore durante ill terzo set della finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz e gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno evidenziato una piccola elongazione alla coscia destra. Per il numero 11 del mondo si tratta di un leggero stiramento e già da questo venerdì ricomincerà ad allenarsi sul campo. Se tutto andrà per il verso giusto Musetti potrà, quindi, partecipare al torneo di Madrid che si svolgerà dal 21 aprile al 4 maggio.

La finestra sul tennis giocato, invece, dice che si ferma subito l’esperienza di Flavio Cobolli agli internazionali di Baviera con il capitolino che in tre set (7-6 (2) 3-6 4-6) viene sconfitto dal russo naturalizzato kazako Alexander Shevchenko, mentre accede agli ottavi Luciano Darderi che si impone contro l’australiano Christopher O’Connell, al termine di un match tiratissimo finito 7-6 (3) 7-6 (3). Agli ottavi l’italoargentino troverà il serbo Miomir Kecmanovic, numero 48 del ranking Atp.