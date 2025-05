Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali di Roma dopo la squalifica

Jannik Sinner farà il suo esordio oggi (ore 19) sul campo Centrale di questi Internazionali di Roma. I motivi per cui questo ritorno allo sport giocato è denso di attesa sono arcinoti. Dopo una squalifica patteggiata di tre mesi per una contaminazione involontaria da Clostabol, quello di questo pomeriggio sarà il primo incontro di un nuovo inizio. Per la verità non è cambiato molto da quando ha dovuto momentaneamente e forzatamente appendere la racchetta al chiodo: a febbraio, quando è stato costretto a lasciare il tennis giocato, occupava la posizione numero uno nella classifica mondiale ed ora che riprende a duellare con suoi avversari - da lui paragonati a dei compagni di classe - è sempre in cima al ranking atp.

Qualcosa dietro di lui è cambiato, infatti, a febbraio il numero due era Alexander Zverev, mentre ora è Carlos Alcaraz, ma cambiando l’ordine dei fattori la conclusione resta la stessa: é sempre lui l’atleta da battere a maggior quando gioca in quella che non è esagerato definire la sua terza casa al pari di quella di Sesto PUsteria e di Montecarlo.

In questo rientro affornterà l’argentino Mariano Navone (n.99) e il pronostico è chiaramente tutto a favore per l’altoatesino, che potrà contare anche sul calore dei suoi tifosi. Nei giorni scorsi una gran folla ha seguito i suoi allenamenti alternando gli applausi ai cori e la giornata di ieri non ha fatto eccezione in due momenti diversi. Prima del training vero e proprio sul campo 5 si è intrattenuto con alcuni bambini sul campo 12 giocando con loro e complimentandosi con i suoi "baby- sostenitori" per i loro pallonetti o per i loro rovesci. Selfie, battute e anche qualche confidenza come il suo amore viscerale per la pizza margherita o sul suo atteggiamento in campo sempre positivo per trovare sempre una strada che ti porti a superare le difficoltà. Dopo questo momento c’è stato l’allenamento vero e proprio con Francisco Cerundolo. L’argentino che potrebbe essere il suo avversario proprio al terzo turno di questi Internazionali, nel 2023 è stato l’ultimo tennista a sconfiggerlo a Roma, con il risultato di 6-7 6-2 6-2, negli ottavo di finale. Ieri Sinner si è idealmente vendicato di questa elimazione partendo in modo abbastanza morbido durate il riscalmento per poi tirare fortissimo quando si è iniziato a fare sul serio. Il successo in questa gara amichevole ha dimostrato due cose: da una parte una condizione fisica molto vicina al top e dall’altra tutta la sua voglia di tornare a giocare. Una tenacia che ha acceso ancora di più il pubblico che, dopo il boato iniziale per il suo ingresso in campo, ha rumorosamente espresso tutto il suo gradimento per questa ultima uscita prima del ritorno in gara. In questi tre mesi Sinner ha scontato la sua inibizione in modo esemplare pur ritenendola ingiusta e anche questo aspetto ha contribuito a rendere ancora più stretto il rapporto con i suoi sostenitori.

Nel frattempo Francesco Passaro dopo aver battuto Grigor Dimitrov, ha annunciato che Giacomo Naldi, l’ ex fisioterapista di Sinner e licenziato dal numero uno al mondo proprio per il caso Clostebol, farà parte del suo staff. Il giocatore perugino ha spiegato come Naldi abbia dato il suo contributo per il pieno recupero da un problema fisico.

Infine il presidente della Federazione Italiana Tennis e PadelAngelo Binaghi ha confermato di aver invitato il nuovo Papa, Leone IVX ad assistere ad una gara degli internazionali, essendo il pontefice un appassionato di tennis.