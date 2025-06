Jesi Calcio a 5 conquista la Serie A2: una promozione storica dopo 22 anni

Jesi Calcio a 5 è in serie A2. Ventidue anni dopo. Un traguardo raggiunto dopo una cavalcata lunga e vincente, iniziata con il quarto posto in campionato e proseguita con i playoff, con gare di andata e ritorno: Faenza, Teramo e Bagnolo fino alla finalissima di venerdì sera, in campo neutro, a Cesena, con la squadra veneta del Bissuola, sfida vinta ai supplementari (dopo l’1-1 dei tempi regolamentari) per 1-3 (Cassano, Tittarelli e Carnevali). "È stata durissima, perché l’avversario era veramente forte e a un certo punto sembrava averne più di noi, ma abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, portando a casa il risultato con le unghie e con il cuore- le parole di mister Gabriele Pieralisi a fine gara. Lo scorso anno, dopo aver vinto i playoff di serie C1, lo Jesi perde la finalissima in casa, ai rigori, facendo però domanda di ripescaggio per la B; quest’anno l’epilogo è diverso: "Abbiamo vissuto due storie: la prima partendo dalla serie D e conquistando la C1 dopo molto tempo; poi grazie alla fusione con la Jesina abbiamo avuto la possibilità di investire sul calcio a 5 e questo ci ha dato la possibilità di salire dalla C1 all’A2, ma non senza impegno e fatica". Soddisfatto e orgoglioso il presidente della Jesina, Giancarlo Chiariotti: "All’inizio della stagione pensavamo a un campionato tranquillo, invece, strada facendo, ci siamo resi conto che avevamo una buona squadra e i risultati si sono visti fino a questa sera. È stata una partita molto sofferta, per questo però anche più bella". Una città in festa, con lo Jesi Calcio a 5 che va ad unirsi ai festeggiamenti della Jesina Calcio, promossa in Eccellenza dopo aver vinto il campionato di Promozione. "Un risultato storico che premia il lavoro della società, dello staff tecnico e di tutti i giocatori. Un applauso a mister Pieralisi e a tutta la squadra per aver regalato questa gioia a Jesi e a tutti i tifosi", le congratulazioni da parte del sindaco jesino, Lorenzo Fiordelmondo.

Alice Mazzarini