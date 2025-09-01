Addio a Joe Bugner, il pugile ‘di Hollywood’ che affrontò Ali e... Bud Spencer
Tre volte campione europeo dei pesi massimi è morto a 75 anni, comparve anche in numerosi film
Roma, 1 settembre 2025 – Prima il ring, poi il set. Il mondo sportivo – e anche quello del cinema – dicono addio al pugile Joe Bugner, tre volte campione europeo dei pesi massimi, morto a 75 anni.
Sportivo, volto, personaggio, reso famoso non solo dalle sue imprese con i guantoni, ma anche dalle numerose apparizioni davanti all’occhio della telecamera: ben quattro i film girati con Bud Spencer. È ricordato soprattutto per il ruolo del temuto Jack Ormond in ‘Io sto con gli ippopotami’
Di origini ungheresi, Bugner emigrò in Gran Bretagna nel 1956 insieme alla sua famiglia che fuggiva dall'occupazione russa. Il pugile combattè contro Muhammad Ali e Joe Frazier nel 1973 e affrontò nuovamente Ali per il titolo mondiale nel 1975, perdendo l'incontro, come il precedente, ai punti, restando in piedi a confronto con il campione assoluto.
La lunga carriera di Bugner, durata 32 anni, si concluse nel 1999, quando si trasferì in Australia, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in una casa di cura per malati di demenza.
Nel suo curriculum 83 incontri: 69 vinti, 13 persi e uno pareggiato. Ma anche quelle pellicole girate dopo aver appeso i guantoni al chiodo: Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre, Occhio alla penna, tutti con Bud Spencer, Street Fighter – Sfida finale, Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005).
