Ju Jitsu. Si allarga "La Dolce arte». Ora entra anche nelle scuole

Storico club Ju Jitsu che allarga i suoi orizzonti ed entra anche nelle scuole. Nel lontano 1978, il Maestro Alberto Alunni, uno dei nomi più noti in Italia dopo le esperienze nella Boxe, nel Karate e nel Judo guidato da Ernesto Giaverina, e dopo aver studiato il jujitsu diventandone Maestro, ha costituito il club "La Dolce Arte" come libera associazione, organizzando un suo dojo a Balanzano. L’anno seguente insieme al primo allievo Claudio Capretta, formalizza la costituzione in associazione sportiva il club La Dolce Arte, fissando la sede dei corsi nel CVA di San Martino in Campo, e diventando punto di riferimento dei praticanti di questa antica arte marziale. Il club con i suoi oltre 150 iscritti è una delle Associazioni sportive, che praticano solo ju jitsu, più grandi d’Italia. Oggi il club vanta 5 maestri (Claudio Faraghini, Valeriano Casagrande, Fabrizio Pacifici, Leo Bruno, Cristiano Casagrande), tredici tecnici (ClaudioCapretta, Montarani Mirco, Mangiabene Francesco, Lorenzo Armino, Laura Boco, Michele Marta, Luca Alunni, Alessandro Faraghini, Carlo Alberto Biagini, Michele Marmottini, Daniele Sfrappa, Stefano Mangiabene, Armando Alunni), diverse cinture nere agoniste, un arbitro nazionale ed uno internazionale, nonché presidenti di giuria che con il loro impegno e dedizione danno ancora più lustro al club a livello nazionale. Anche quest’anno i corsi sono ripartiti con grande entusiasmo e partecipazione nel rinnovato CVA di San Martino in Campo. Ecco gli orari: bambini dalle 18 alle 19, ragazzi dalle 19 alle 20, agonisti dalle 19 alle 21. Il club La Dolce Arte nei suoi anni ha saputo far crescere una pianta pronta con i suoi giovani atleti e tutto il suo staff a proseguire anche in questo anno sportivo con il massimo impegno.

Oggi il club aiuta anche i ragazzini a difendersi dal bullismo. Il club, infatti, ha raggiunto un accordo con il provveditore agli studi per insegnare nelle scuole medie del circondario come difendersi dai bulli, attraverso le tecniche fisiche e psicologiche. Per saperne di più si può contattare il presidente Claudio Caporetta al numero 392.0938377.