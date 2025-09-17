Juniores: sono iniziati i campionati nazionali e regionali. Tripletta Maklouf, il Forte si gode il suo bomber

Ha preso il via la stagione 2025-2026 giovanile con le prime 6 versiliesi impegnate nei campionati Juniores.

Nazionale. Tante recriminazioni per il Camaiore che va avanti 2-0, doppio Usseglio, contro il Ghiviborgo, ma alla fine pareggia 2-2. "La legge del calcio - dice laconico Giacomo Vannoni -. Del resto abbiamo sbagliato troppo sotto porta e alla fine abbiamo pagato. Comunque la squadra ha dimostrato di avere delle qualità". È andata anche peggio al Seravezza Pozzi sconfitto 3-2 dal Cittadella Vis Modena. Vani i centri di Tognini e Rosati. "Fatali - commenta Luca Della Maggiore - tre grossolani errori difensivi, mentre in avanti abbiamo fatti meglio. Avremmo potuto anche pareggiare".

Classifica: Cittadella Vis Modena, Correggere, Sasso Marconi, Coriano e San Marino 3; Ghiviborgo, Camaiore, Pistoiese e Progresso 1; Seravezza Pozzi, Imolese, Prato, Tau Altopascio e Sammaurese 0.

Regionale Èlite. Ha il volto di bomber Maklouf il Forte dei Marmi 2015 che, grazie alla tripletta del suo attaccante, batte 3-2 il Bibbiena. Ma grande merito va anche al portiere Dazzi capace di parare un calcio di rigore. "I ragazzi sono stati straordinari - commenta Davide Tedeschi - perché avanti 2-0 hanno subito la rimonta, ma hanno trovato la forza di vincere nonostante l’inferiorità numerica".

Classifica: Forte dei Marmi 2015, Bellariva, Perignano, Lampo, Pieta 2004, Affrico e Sestese 3; Mobilieri Ponsacco e Casentino 1; Bibbiena, San Giuliano, Pontassieve, Lastrigiana, Sporting Cecina e Fucecchio 0.

Regionale. Vince 4-1 il Pietrasanta contro la Folgor Marlia. Alla doppietta di Mansili si aggiungono gli acuti di Bertuccelli e Neri. "Risultato mai in discussione - sottolinea Federico Benedetti - e la cosa più bella sta nel fatto di avere una squadra di soli 2008". Parte male il Capezzano Pianore che cade 2-0 a Montelupo. "Non è stata una bella prova da parte nostra. Sconfitta giusta", ammette Brunello Della Pina. Infine perde anche il Real Forte Querceta 3-2 contro l’Atletico Lucca. Non bastano Ricci e Parducci. "Purtroppo eravamo contati e siamo anche rimasti in 10 negli ultimi 20’. Ciò nonostante - argomenta Daniele Maiolani - il pareggio sarebbe stato più che giusto. Le sensazioni sono molto positive".

Classifica: Atletico Lucca, Montemurlo, Firenze Ovest, Lanciotto, Montecatini, Pietrasanta, San Marco Avenza, Zenith Prato e Calenzano 3; Real Forte Querceta, Capostrada, Giovani Nova, Castelnuovo Garfagnana, Capezzano Pianore, Folgor Marlia, Pistoia Nord, Larcianese e Csl Prato 0.

Sergio Iacopetti