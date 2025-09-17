Juniores: sono iniziati i campionati nazionali e regionali. Tripletta Maklouf, il Forte si gode il suo bomber
Camaiore beffato, Seravezza ko. Il Pietrasanta cala il poker contro la Folgor Marlia. Sconfitto il Real FQ
Ha preso il via la stagione 2025-2026 giovanile con le prime 6 versiliesi impegnate nei campionati Juniores.
Nazionale. Tante recriminazioni per il Camaiore che va avanti 2-0, doppio Usseglio, contro il Ghiviborgo, ma alla fine pareggia 2-2. "La legge del calcio - dice laconico Giacomo Vannoni -. Del resto abbiamo sbagliato troppo sotto porta e alla fine abbiamo pagato. Comunque la squadra ha dimostrato di avere delle qualità". È andata anche peggio al Seravezza Pozzi sconfitto 3-2 dal Cittadella Vis Modena. Vani i centri di Tognini e Rosati. "Fatali - commenta Luca Della Maggiore - tre grossolani errori difensivi, mentre in avanti abbiamo fatti meglio. Avremmo potuto anche pareggiare".
Classifica: Cittadella Vis Modena, Correggere, Sasso Marconi, Coriano e San Marino 3; Ghiviborgo, Camaiore, Pistoiese e Progresso 1; Seravezza Pozzi, Imolese, Prato, Tau Altopascio e Sammaurese 0.
Regionale Èlite. Ha il volto di bomber Maklouf il Forte dei Marmi 2015 che, grazie alla tripletta del suo attaccante, batte 3-2 il Bibbiena. Ma grande merito va anche al portiere Dazzi capace di parare un calcio di rigore. "I ragazzi sono stati straordinari - commenta Davide Tedeschi - perché avanti 2-0 hanno subito la rimonta, ma hanno trovato la forza di vincere nonostante l’inferiorità numerica".
Classifica: Forte dei Marmi 2015, Bellariva, Perignano, Lampo, Pieta 2004, Affrico e Sestese 3; Mobilieri Ponsacco e Casentino 1; Bibbiena, San Giuliano, Pontassieve, Lastrigiana, Sporting Cecina e Fucecchio 0.
Regionale. Vince 4-1 il Pietrasanta contro la Folgor Marlia. Alla doppietta di Mansili si aggiungono gli acuti di Bertuccelli e Neri. "Risultato mai in discussione - sottolinea Federico Benedetti - e la cosa più bella sta nel fatto di avere una squadra di soli 2008". Parte male il Capezzano Pianore che cade 2-0 a Montelupo. "Non è stata una bella prova da parte nostra. Sconfitta giusta", ammette Brunello Della Pina. Infine perde anche il Real Forte Querceta 3-2 contro l’Atletico Lucca. Non bastano Ricci e Parducci. "Purtroppo eravamo contati e siamo anche rimasti in 10 negli ultimi 20’. Ciò nonostante - argomenta Daniele Maiolani - il pareggio sarebbe stato più che giusto. Le sensazioni sono molto positive".
Classifica: Atletico Lucca, Montemurlo, Firenze Ovest, Lanciotto, Montecatini, Pietrasanta, San Marco Avenza, Zenith Prato e Calenzano 3; Real Forte Querceta, Capostrada, Giovani Nova, Castelnuovo Garfagnana, Capezzano Pianore, Folgor Marlia, Pistoia Nord, Larcianese e Csl Prato 0.
Sergio Iacopetti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su