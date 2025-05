Juventus trionfa al Memorial Niccolò Galli: battuta la Roma 1-0 in finale

La Juventus batte in finale 1-0 la Roma ed alza al cielo la coppa nella 23ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Al terzo posto l’Empoli che prevale di misura sull’Inter. Due partite molto belle ed emozionanti, a dimostrazione del valore del torneo con in campo tante giovani promesse della categoria Giovanissimi anno 2012. Miglior giocatore della manifestazione è stato il numero 11 della Juventus Diego Di Giacomo; miglior portiere Alex Govoni del Bologna; miglior difensore Mattia Isac Guerra della Roma. Dieci le formazioni di blasone che erano presenti e suddivise in due raggruppamenti. Girone A: Atalanta, Empoli, Floria, Milan, Roma. Girone B: Affrico, Bologna, Inter, Juventus, Monza. In questa edizione si è giocato allo stadio Poggioloni e Pandolfini, in via di Bugia, alle Caldine con gestione della società Fiesole Calcio.

Tante le personalità presenti alle premiazioni sul campo, presentate da Mario Tenerani, della 23ª edizione del Memorial Niccolò Galli, torneo giovanile a scopo benefico nel ricordo della giovane promessa del calcio scomparso prematuramente. Fra le autorità il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti e l’assessore allo sport Francesco Sottili, insieme a Giovanni padre di Niccolò e a tutta la famiglia Galli che hanno ringraziato le società presenti per l’impegno, la correttezza e la serietà dimostrata, dando appuntamento alla prossima edizione.

"Per la prima volta il comune di Fiesole ha ospitato questo evento - afferma il sindaco Cristina Scaletti -. Un grande privilegio essere partecipi della competizione che porta il ricordo di un ragazzo straordinario e dove la famiglia ha saputo trasformare la più grande delle tragedie in un gesto di amore per tutta la comunità. Lo sport è anche cultura e il Memorial rientra a pieno titolo all’interno della candidatura di Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2028".

Il memorial è patrocinato da Regione Toscana, Coni e Comune di Fiesole, organizzato dalla Fondazione Niccolò Galli Onlus. Anche per questa edizione del Memorial non è mancata un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante sul territorio da parte della Fondazione Niccolò Galli Onlus con la donazione di una nuova ambulanza alla Misericordia di Campo di Marte.

Francesco Querusti