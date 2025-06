Kelly Ann Doualla Edimo brilla nelle Finali Oro Assoluti di Brescia

Il suo CUS Pro Patria Milano si è dovuto accontentare, nelle Finali Oro Assoluti di Brescia, del secondo posto, eppure, nel complesso Kelly Ann Doualla Edimo può considerarsi soddisfatta. Lodigiana, classe 2009, dopo le faville del primo giorno di gara nei 100 metri, non ha deluso nel salto in lungo, specialità su cui sta incrementando le uscite. L’atleta, allenata a San Donato da Walter Monti, all’ultimo dei sei salti a disposizione ha fatto segnare un balzo da 6.42. La misura le è valsa non solo la vittoria, ma anche il quarto posto delle liste italiane U18 di ogni epoca: meglio di lei, in passato, solo una certa Larissa Iapichino (6.64), Maria Chiara Baccini (6.55) e Anastassia Angioi (6.49). Il 6.42 rappresenta anche una crescita di quindici centimetri rispetto al suo personale. Un altro weekend di risultati da incorniciare dopo l’11.37 corso sabato nei 100. Il tempo è diventato la miglior prestazione italiana Allieve, ma soprattutto il primato italiano Under 20, che Vittoria Fontana siglò con 11.40 nel 2019. Il crono, che a suo dire non l’ha pienamente appagata, è il nono tempo europeo Under 18 di ogni epoca. Per ora, l’atleta che si chiama così in onore della giamaicana Shelly Ann Fraser – Price, continua a migliorare e infrangere primati di categorie ben superiori ai suoi 15 anni. Bisognerà così capire, ad esempio, quali saranno le decisioni tecniche riguardo a una sua possibile partecipazione ai Campionati Europei U20 di Tampere (Finlandia, in programma dal 7 al 10 agosto). Grazie alle ultime prestazioni la lombarda ha, infatti, i minimi per prendere parte a quella che sarebbe la prima rassegna internazionale importante per lei: sarà necessario fare le valutazioni del caso e pensare prima di tutto alla tutela di un’atleta ancora piccola, ma dall’enorme potenziale. La sprinter, già quest’inverno aveva i tempi (7.19 nei 60 metri) per prendere parte agli Europei Indoor, Assoluti, ma qualche problema fisico ha precluso qualsiasi possibilità di vederla in pista ad Apeldoorn, in Olanda.

G.L.