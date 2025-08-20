La pugile Imane Khelif si prende una pausa dopo le polemiche sul ring. L’agente: “Ha lasciato la boxe”

Parigi, 20 agosto – Un anno fa il trionfo olimpico. Poi, però, continue polemiche fino a pensare di poter lasciare lo sport. Per i media francesi, Imane Khelif, pugile campionessa nei -66 kg a Parigi 2024, si sarebbe presa una pausa dal ring.

Il caso della atleta algerina era scoppiato già un anno prima dell’Olimpiade, col test di idoneità effettuato verso Mondiali 2023 che avrebbe evidenziato livelli di testosterone eccessivi per l'Iba. Fatto che si è ripetuto anche prima della rassegna iridata nell’inverno scorso. Ma l’ex federazione internazionale era stata estromessa dal movimento olimpico e Khelif aveva potuto prendere parte ai Giochi, arrivando a trionfare dopo aver battuto anche la nostra Angela Carini che si era sostanzialmente ritirata dopo aver subito colpi durissimi in avvio di incontro.

"Al momento ha smesso - ha detto l'ex manager Nasser Yesfah ai microfoni del giornale francese Nice-Matin -. Non ha ricominciato, non pratica più la boxe. In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione", le parole del suo ex manager riportate da Nice-Matin.

Il Cio (che ha organizzato il torneo pugilistico di Parigi con la sua Boxing Unit) ha sempre adottato una posizione opposta a quella dell'Iba, approvando la partecipazione di Imane Khelif agli ultimi Giochi Olimpici. Ma lo sport globale non ha ancora trovato una posizione unanime. Ora la federazione World Boxing ha annunciato l’introduzione di un test genetico ‘Pcr’ sul genere sessuale degli atleti – fatto con tampone nasale od orale, o prendendo campioni di saliva o sangue – per poter consentire la partecipazione alle competizioni. Per il Cio, però, l’esame del Dna non si può prendere in considerazione.