Kipchoge contro Bekele . Ultima sfida a New York

Eliud Kipchoge correrà la maratona di New York e poi dovrebbe ritirarsi. Oggi si terrà la corsa annuale che si dipana nei cinque distretti della Grande Mela e completandola il keniota riceverà il medaglione delle Six Stars di Abbott avendo già concluso le altre sei marathon major. Smettere di gareggiare a 41 anni da compiere mercoledì non significa, però, appendere le scarpe al chiodo, tanto che Kipchoge ha detto che vorrebbe allenarsi per correre in Antartide. Come da tradizione il traguardo lo si taglia a Central Park per quella che è la maratona più partecipata al mondo, anche in questa occasione non mancano i grandi campioni che faranno compagnia a Kipchoge che in carriera ha vinto anche due ori olimpici e uno mondiale. Il nome più altisonante è quello dell’etiope Kenenisa Bekele che alle Olimpiadi per tre volte è salito sul gradino più alto del podio e che di titoli iridati ne ha vinti ben cinque in pista.

I favoriti sembrano comunque non questi due fuoriclasse, ma assi più giovani in lizza: i kenioti Mutiso, Korir e Kipruto. Ma anche ovviamente il vincitore dello scorso anno, l’olandese Nageeye. L’Italia schiera Daniele Meucci, campione europeo nel 2014. In gara anche Stefano Baldini, l’eroe d’oro di Atene 2004.

Tra le donne, spicca anche il nome di Sifan Hassan, l’olandese che detiene anche il record olimpico nella maratona. Si stima prenderanno parte a questa gara circa 55mila podisti. Quando a New York saranno le 8 del mattino e in Italia le 14 prenderà il via la gara con la prima ondata composta da gli atleti professionisti, mentre l’ultima sarà quella dei corridori amatoriali che partirà quando saranno le 11.30. L’evento è trasmesso in diretta da Raisport e Eurosport.