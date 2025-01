La 100 km del Ranch: vince la coppia Chareyre-Moreira, secondo il Dottore con Luca Marini. Rossi: "Pecco e Marc da Mondiale»

MOTO

Niente bis. Ma un podio (secondo posto) da salutare con birra e salsicce. La coppia (di fratelli) Valentino Rossi e Luca Marini sorride ma lascia la coppa della 100 km dei Campioni al duo (franco-brasiliano) Chareyre-Moreira. Troppo veloci e in qualche modo favoriti sul tracciato del Ranch, visto che Chareyre è campione di Supermotard, la strana coppia straniera ha avuto la meglio sui padroni di casa appunto Vale e Luca. Terzo posto per Baldassarri-Bartolini, mentre il duo Bagnaia-Bezzecchi ha messo la firma su una 100 km generosa, senza però piazzarsi oltre la posizione numero sei.

Pecco che, proprio in occasione della due giorni al Ranch di Valentino, incassa (volentieri) il pronostico di Rossi nella direzione del Mondiale che inizierà fra un paio di mesi. "I favoriti al titolo sono nel team ufficiale Ducati", la sentenza del numero 46. Come dire che la lotta per il Mondiale 2025 sarà una lotta casalinga fra Bagnaia e il suo nuovo compagno di team, Marquez. "Pecco è molto carico – ha continuato Valentino ai microfoni di Sky Sport – perchè vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso. Quindi... quindi speriamo che riesca a dare quel cinque per cento in più".

La 100 km dei Campioni ha archiviato ieri la sua edizione numero 10. Un classico, ormai, nel calendario degli appuntamenti del motociclismo. "Diciamo – c’ha scherzato su Rossi – che è l’unica gara... ufficiale che si tiene al Ranch".

Chiusura per l’arrivo di Gabriella, la seconda figlia. "Sta bene – sorride Vale –, ha una settimana. E’ piccola piccola però averne due è un bel circo".