La 17 enne è la prima italiana a vincere una medaglia iridata in una delle tre specialità del park & pipe. Fenomeno Tabanelli, oro ai Mondiali nel Big Air: "Sono senza parole, tutto questo è fantastico»

Sulle nevi svizzere di St. Moritz Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia d’oro nel Big Air freeski femminile diventando la prima azzurra di sempre (uomo o donna) a trionfare e (più in generale) a salire sul podio iridato in una delle tre specialità appartenenti al park & pipe (halfpipe, slopestyle e per l’appunto big air). La penultima giornata dei Campionati Mondiali di freestyle si chiude con la diciasettene modenese che scrive una nuova memorabile pagina di storia italiana degli sport invernali.Il tutto davanti alla beniamina di casa Sarah Hoefflin e alla finlandese Anni Karava.

"Sono davvero contenta della mia stagione - ha spiegato la giovane campionessa italiana alla fine della gara -. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e sono davvero soddisfatta di questi risultati. Credo sia la via migliore per chiudere questa pazzesca annata, sono veramente senza parole".

Dopo il quarto posto di pochi giorni fa nella finale di slopestyle, è arrivato l’ennesimo capolavoro di una stagione in cui la bi-campionessa olimpica giovanile in carica (oro sia nello slopestyle sia nel big air agli Yog di Gangwon 2024), grazie ad un bottino di sette podi (sei in altrettante apparizioni nel big air e quello storico nello slopestyle canadese di Stoneham) si è garantita in un solo colpo sia la Coppa del Mondo generale (prima azzurra di sempre) sia quella di big air.

La teenager emiliana, già per due volte oro iridato nel Big Air ma a livello juniores rispettivamente nel 2023 e nel 2024, ha concluso al terzo posto le qualificazioni in virtù del punteggio di 167.75, con cui si è guadagnata il meritato pass per l’atto conclusivo riservato alle migliori otto. Qui ha archiviato la prima run con un ottimo trick, premiato dalla giuria con 87.75 punti. Un piccolo errore per quanto riguarda la velocità d’ingresso, poi, le è stato fatale durante la seconda discesa, in cui ha totalizzato solamente 17.25. Tabanelli si è prontamente riscattata con un terzo esercizio da 89.00, grazie al quale ha depennato lo score precedente per concludere con il totale di 176.75 valido per lo storico trionfo davanti sia alla beniamina di casa Sarah Hoefflin (argento con 170.75) sia alla finlandese Anni Karava (bronzo con 167.75).