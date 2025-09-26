La 23esima edizione della gara di mountain bike premia l’enfant prodige di casa. Rampiconero, super Agostinelli

La Rampiconero si conferma ancora una volta una delle manifestazioni più ambite e di richiamo dell’intero Centro Italia. Centinaia di bikers hanno battagliato all’ombra del Monte Conero, ma anche sulla spiaggia di Sirolo, tra sabbia e onde, in una giornata tipicamente estiva. La 23esima edizione della manifestazione di mountain bike premia nella gara regina di 46 chilometri l’enfant du pays Alessio Agostinelli (Soudal Lee Cougan) che ha fatto il vuoto nella parte centrale dimostrando di avere una marcia in più anche nel passaggio sulla spiaggia, tagliando in solitario il traguardo di Camerano. Secondo Vincenzo Saitta (Rolling Bike), terzo Alessio Trabalza, compagno di squadra di Agostinelli. Chiara Gualandi vince tra le donne, anche lei portacolori della Soudal Lee Cougan. A completare il podio Giulia Rinaldoni (Bravi Platforms Team) e Martina Zoli (Bikefan) a 26’04". Ben oltre 300 i partenti oltre i cicloturisti. Bilancio molto positivo per gli organizzatori della Crazy Bike Camerano, guidati dal presidente Galizio Caraceni. "Una giornata così splendida non ce l’aspettavamo. La grande affluenza ci ha ripagato del lavoro svolto, nonostante il momento un po’ critico per tutti. Ci piace vedere l’atleta trasformarsi in turista con la famiglia al seguito".