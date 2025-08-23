La biglietteria. Gli ultrà non cedono. Venduti 100 ticket

A ieri era stato superato il centinaio di biglietti venduti per il settore ospiti. Sicuramente il numero di tifosi carrarini presenti allo stadio Picco sarà superiore rispetto a quelli dello scorso anno ma parliamo in ogni caso di una quantità esigua rispetto agli oltre 1400 posti di capienza della Curva Ospiti. Incide molto naturalmente la scelta degli Ultras di non andare a La Spezia fedeli al loro "no" alla tessera del tifoso che è condizione imprescindibile per acquistare il biglietto.

La Curva Nord Lauro Perini questa sera a partire dalle 20 si ritroverà nel proprio storico settore dello stadio, che a breve verrà ristrutturato, per un ultimo saluto. Si tratterà di una vera e propria festa di commiato. L’ultima volta nella "vecchia" nord anche se nella prima partita interna di campionato del 31 agosto contro il Padova lo stadio potrebbe essere ancora totalmente agibile. La scelta degli Ultras, comunque, è chiara: non torneranno nel proprio settore finché non sarà pronta la nuova curva. Quanto bisognerà aspettare? E’ ancora presto per dirlo. Alla fine potrebbe essere necessario attendere 3 o 4 gare casalinghe. Tutto dipenderà dal grado di celerità dei lavori e del sopraggiungere o meno di eventuali contrattempi.

Per quanto riguarda gli abbonamenti al momento sembra che si sia arrivati attorno alle 600 sottoscrizioni. Un dato piuttosto "tiepido" ma che potrà essere ulteriormente implementato nel corso dei prossimi giorni.

Gianluca Bondielli