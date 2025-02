La capolista prova a resistere agli attacchi della seconda in classifica. Montignoso, serve una vittoria per tenere dietro a un agguerrito Corsagna

Il Montignoso inizia a sentire sul collo il fiato del Corsagna. Dopo le otto vittorie nelle ultime nove gare (fra cui quella nello scontro diretto proprio contro Del Padrone e compagni) i neroverdi si sono portati in seconda posizione a quota 44 punti, ad una sola lunghezza di ritardo dai rossoblù, che hanno invece rallentato un po’ il passo nelle tre uscite più recenti dalle quali hanno rimediato una sconfitta – quella, appunto, subita tre giornate fa in casa dei garfagnini –, un successo per 2-1 contro il Capezzano Pianore la settimana successiva e il pari della scorsa domenica sul campo del Porcari. Un 1-1, quest’ultimo, "giustissimo – come commentato dal direttore generale montignosino, Enrico Mori –, al termine di una partita nella quale le due squadre si sono aggiudicate un tempo per parte. Prima frazione a favore del Montignoso, passato in vantaggio con Costa su rigore, nettissimo. Secondo tempo, invece, per il Porcari, che ha trovato il pari in mischia ad una decina di minuti dalla fine". Al ‘Del Freo’, adesso, arriverà il CQS Pistoia, contro cui all’andata ad Agliana non c’erano state storie: 3-1 per i ragazzi di Alberti in gol con Della Pina, Costa e Bertuccelli. Un girone dopo, almeno sulla carta, la situazione non è cambiata, ma i montignosini dovranno fare attenzione poiché i pistoiesi sono sì solo undicesimi in classifica con 25 punti, ma sono anche reduci dal 3-0 sui Diavoli Neri Gorfigliano e in generale da un inizio 2025 fatto da 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Impegno agevole, invece, per il Corsagna, che farà visita proprio ai Diavoli Neri penultimi in classifica, mentre il Città di Capannori (che in graduatoria è terzo a meno 3 dal primato del Montignoso) cercherà di dare continuità all’1-0 rifilato a domicilio al Serricciolo domenica scorsa ospitando un Atletico Lucca in caduta libera.

Alessandro Salvetti