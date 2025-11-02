La Carrarese giovani sfida l’Atletico Lucca. Il Mulazzo proverà a battere il Lucca 55

Il big match della settima giornata del campionato di Prima Categoria, tenendo in cosiderazione i numeri che portano in dote le due suqadre, è senza dubbio la sfida che vedà opposti l’Atletico Lucca (punti 14) e Carrarese Giovani (11), in programma oggi alle 14,30. La partita rappresenta un passaggio estremamente importante sul cammino a breve periodo della formazione allenata da Incerti che alla vigilia del match ha detto: "Partita difficile come del resto lo sono tutte. L’Atletico Lucca è formazione di assoluto valore tecnico, oggi, ci aspetta una battaglia, i miei devono metterselo bene in testa, dovremo essere concentrati al mille per mille. Bando alle ciance e fuori gli attributi, quelli di oggi contro la squadra di Fanucchi serviranno d’amianto. È vero ci mancheranno elementi importanti, ma io credo tantissimo nella forza d’urto del Gruppo".

Momento felice per il Mulazzo che al “Calani“ ospita l’ostico Piazza 55. "Ci aspetta una partita difficile – dice mister Furia – perché affronteremo una squadra molto abile in difesa e veloce nel far ripartire l’azione quando riconquista la palla. Ci faremo trovare pronti per dare continuità ai risultati. Siamo reduci da una buona settimana. Abbiamo lavorato bene e chiunque scenderà in campo sono sicuro che darà il massimo".

Il Romagnano dopo l’aver sollevato dall’incarico Federico Battaglia ha provveduto a tempo record a risolvere la crisi tecnica affidando la direzione della prima squadra al responsabile del settore giovanile Andrea Manolo De Lucia che alla vigilia della trasferta in casa del Montecarlo ha dichiarato: "Impegno complicato, ma non servono scusanti per noi deve essere sinonimo di fiducia e credo nelle nostre potenzialità. Una cosa è certa noi oggi dobbiamo essere coscienti di quello che possiamo essere".

Nel corso della settimana la Fivizzanese che questo pomeriggio ospita la Torrelaghese, ha modificato il suo assetto dirigente con un importante cambiamento ai vertici del club mediceo. Simone Cardellini, già direttore generale, da ieri l’altro è ufficialmente il nuovo presidente della società albiceleste, mentre come nuovo direttore generale è stato eletto Davide Battistini, ovvero la storia della Fivizzanese. Un passaggio di consegne nel segno della continuità e della crescita, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di sviluppo messo in visione negli ultimi sei anni con alla presidenza lo straordinario Piero Fiori.