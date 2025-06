La Carrarese trionfa al 6° Trofeo Ernesto Nicolini: vittoria contro il Canaletto

E’ stata la Carrarese ad alzare al cielo il 6° Trofeo Ernesto Nicolini. La compagine professionistica apuana si è aggiudicata il prestigioso torneo allestito dalla Tirrenia Ronchi in memoria del proprio storico presidente. Un folto pubblico ha fatto da cornice sul campo sportivo di via dei Lecci alla giornata conclusiva della competizione riservata alla categoria Esordienti (anno 2012). La Carrarese, dopo essersi aggiudicata il proprio triangolare di semifinale contro Forte dei Marmi e Colli Ortonovo, si è ritrovata in finale contro il Canaletto, a sua volta uscito vincitore dalla propria semifinale a tre contro Ricortola e Don Bosco Fossone. La finalissima è risultata molto combattuta e si è risolta con la vittoria di misura dei marmiferi, che hanno giocato sotto leva, grazie al gol di Edoardo Sforzi.

Al terzo posto si è classificato il Colli Ortonovo che ha superato il Ricortola mentre la finalina per il quinto posto ha arriso al Forte dei Marmi sul Don Bosco Fossone. Alla cerimonia di premiazione, officiata dal consigliere regionale della Figc Andrea Antonioli, sono stati assegnati anche riconoscimenti personali al miglior giocatore del torneo Francesco Giorgini (Carrarese), al miglior portiere Gabriele Bonuccelli (Ricortola) ed al capocannoniere Adam Chanchora (Canaletto). Impeccabile l’organizzazione della Tirrenia guidata dal presidente Cesare Nicolini, che ha raccolto il testimone lasciato dal padre Ernesto che del sodalizio marinello è stato fondatore e colonna portante per 40 anni, e dell’immarcescibile segretario Fabio Cherubini.

Gianluca Bondielli