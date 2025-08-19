La Cbf Balducci muove i primi passi in A1

Ciak: via alla nuova stagione della Cbf Balducci che ieri si è radunata con giocatrici, staff e dirigenti al palasport Fontescodella per i primi passi dell’annata che segna il ritorno in A1 di volley femminile. Tanti nuovi volti, sorrisi ed entusiasmo, al raduno presenti 12 atlete su 13: assente giustificata la schiacciatrice Nicole Piomboni, vincitrice del titolo mondiale con l’Italia Under 21, che si aggregherà al gruppo nel corso della prossima settimana. Primi passi arancioneri dunque per le palleggiatrici Asia Bonelli e Ilaria Batte, l’opposta Clara Decortes, le centrali Emma Clothier, Caroline Crawford, Alessia Mazzon e Luvovica Sismondi, i liberi Giulia Bresciani e Giorgia Caforio, e le schiacciatrici Isidora Kockarevic, Suvi Kokkonen e Natasza Ornoch. Presente lo staff arancionero al completo, guidato da coach Valerio Lionetti, alla seconda stagione con la Cbf Balducci. Dopo le presentazioni e le parole del presidente Pietro Paolella e del direttore sportivo Maurizio Storani, spazio ai test medici e clinici di inizio stagione. Nel pomeriggio la prima seduta di pesi guidata dal preparatore atletico Gabriele Rudi, mentre in serata la cena di benvenuto che conclude la prima giornata arancionera. Appuntamento con il primo allenamento con la palla, invece, oggi pomeriggio.

"C’è tanta attesa, c’è tanto entusiasmo e speriamo che il nostro lavoro e l’intensità che metteremo in palestra dia i suoi frutti". Sono le parole di Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci, che si appresta a vivere la quinta stagione con la maglia della società maceratese. "Il gruppo – aggiunge – è composto da tante giovani, l’entusiasmo, la voglia di lavorare sicuramente non mancheranno, poi sarà il campo a dire quello che saremo in grado di fare. Di certo sarà l’intensità in allenamento che ci permetterà poi di costruire una nostra identità di gruppo per le sfide e le partite che ci attendono, per cercare di ottenere il migliore risultato possibile".