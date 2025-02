La classifica. L’obiettivo playoff resta a tre punti

Con il pareggio di un Cesena in dieci, per quasi un tempo, per 1 a 1 contro il Pisa al Manuzzi, si è chiusa la ventiseiesima giornata. Per il Modena non è cambiato nulla rispetto a una settimana fa, i gialli rimangono equidistanti (tre punti), sia dalla zona playoff che da quella calda dei playout.

La classifica, tra il nono posto di un Palermo sempre più deludente (ieri 2 a 2 in casa contro il Mantova) e il diciassettesimo di Sudtirol e Sampdoria, nove formazioni in soli cinque punti. In testa il Sassuolo ha allungato di due lunghezze sul Pisa (+7) e sta sempre più ipotecando la promozione in A.

Lo Spezia terzo dista 11 punti, che a sua volta è a più nove sulla quarta, la Cremonese, e quindi al momento la disputa dei playoff sarebbe salva. In coda sempre più giù il Cosenza, ieri ko con la Juve Stabia ed è a sette punti dai playout, ed anche il Frosinone, nonostante il pareggio acchiappato nel recupero con la Reggiana, rimane in profonda crisi al penultimo posto. Continua ad annaspare la Salernitana dopo la sconfitta di sabato a Carrara.