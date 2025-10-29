La competizione. Ampio turn over a Latina. Si cambia in tutti i reparti

Va in scena la Coppa Italia. I biancorossi, dopo il successo conquistato ai rigori con il Pontedera, si apprestano a sfidare il Latina, domani sera alle 20,30 allo stadio Francioni. Sarà gara a eliminazione diretta, in caso di pareggio, al novantesimo, si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente del match sfiderà chi la spunterà tra Arezzo e Torres, con la sfida che è in agenda oggi alle 18,30.

Giovanni Tedesco ieri ha ritrovato la squadra per una seduta di scarico per chi ha giocato, mentre chi è rimasto fuori o è solo subentrato ha disputato un allenamento più intenso.

Per la gara con il Latina ci sarà un importante turn over, visto che domenica la squadra sarà attesa dalla delicatissima sfida di Pontedera. Tedesco ha comunque tutti a disposizione ad eccezione di Matos, alle prese con un fastidio che lo terrà fuori diverse settimane (si parla di due mesi). Scelte, soprattutto a centrocampo e in attacco, non mancano.

Per il reparto arretrato, l’allenatore potrà contare su Calapai a destra e Yabre a sinistra, mentre al centro ci sarà Dell’Orco, non si escludono gli straordinari per Riccardi, in alternativa ci sarà spazio per Nwanege.

In mediana, invece, c’è abbondanza: Joselito, Torrasi, Tumbarello e Broh non hanno partecipato alla sfida con il Livorno e sono a disposizione. E saranno impiegati a seconda di quello che sarà il modulo che Tedesco deciderà di proporre per la gara di Coppa. Anche in attacco il tecnico può fare le sue valutazioni: a disposizione per la partita con il Latina ci sono Giardino, Ogunseye e Bacchin. Non è escluso che Tedesco decida di portare anche qualche giovane della Primavera per la partita di metà settimana.

L’arbitro del match sarà Francesco Aloise di Voghera, assistenti Stefano Vito Martinelli di Potenza e Giuseppe Bosco di Lanciano. Quarto Uomo: Alessandro Giallantini di Roma 2.