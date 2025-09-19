La corsa (da Istanbul a Ibiza) farà tappa anche al Mugello. Arriva ’Gumball 3000’. Firenze, motori e show

Farà tappa a Firenze e all’autodromo del Mugello la ‘Gumball 3000’, corsa che parte da Istanbul per giungere, dopo aver attraversato 8 Stati e percorsi 3000 km in sei giorni, a Ibiza. L’unica tappa italiana toccherà il piazzale Michelangelo di Firenze (martedì 23) e l’autodromo del Mugello di Scarperia (mercoledì 24). Il rally Gunball 3000, giunto alla sua 26’ edizione, porterà in giro per l’Europa oltre 100 vetture supercar guidate da attori, cantanti e business men. Durante tutto il tragitto verranno raccolti fondi per la Gumball 3000 Foundation che supporta iniziative per giovani e comunità di tutto il mondo.

Fra i partecipanti la cantante e show girl Elettra Lamborghini insieme a suo marito, il disk jockey e produttore musicale olandese Afrojack, su una Rolls Royce Cullinan Brabus guidata dall’ideatore di Gumball 3000, Maximilian Cooper. Il via della corsa il 21 da Istanbul alla volta della Romania per fare tappa a Bucarest. Il 22 tappa a Belgrado e poi l’Italia il 23 con Firenze dove macchine ed equipaggi che sfileranno accompagnati da musica dal vivo e dj set. Il 24 ‘Gunball 3000’ sarà al Mugello per poi parte alla volta di Nizza dove la sera, nel corso del gala annuale di beneficenza della fondazione Gumball 3000, saranno messi all’asta numerosi cimeli sportivi e culturali.

Il 25 settembre il rally proseguirà verso Valencia da dove poi salperà il traghetto in direzione Ibiza. Lì i piloti troveranno il traguardo finale. "Questo percorso è un modo davvero spettacolare per celebrare il ritorno del Gumball 3000 in Europa - ha spiegato Maximilian Cooper -. Siamo particolarmente entusiasti di ospitare ogni giorno il nostro unico festival di auto e musica per i fan lungo il percorso, sostenendo allo stesso tempo i nostri programmi di beneficenza nel mondo per offrire ai giovani maggiori opportunità".