La crisi bluceleste continua. Lecco, punticino col Novara

Tra Lecco e Novara è 1-1 al termine di una partita assai bruttina e avara di emozioni. Agli ospiti il punto può anche andare bene, in chiave playoff, mentre i blucelesti, con pochissime idee malgrado una formazione rivoluzionata e con tanti nuovi acquisti, non possono essere soddisfatti da un risultato che li relega pericolosamente vicini alla zona playout (in attesa delle gare di oggi). La prima occasione è per il Novara che va vicino al gol con un colpo di testa di Basso ben controllato da Furlan. Al primo affondo il Lecco passa in vantaggio. Marino prende palla sulla destra, palla al limite per Kritta che, con un sinistro secco, sorprende sul primo palo un incerto Minelli per l’1-0. Al 15’ Morosini con un colpo di testa in torsione impegna Furlan. Al 26’ il Novara pareggia meritatamente. Palla in profondità per Ongaro, uscito vincitore da un contrasto con Polito, che controlla bene la sfera e con un preciso tiro di sinistro supera Furlan. Nel secondo tempo, dopo un tiro debole di Morosini al 4’, non succede praticamente niente se non un tiro un tiro di Tordini deviato in angolo da Minelli a 2’ dal termine e una bella parata di Furlan nel recupero su Owusu. Finisce in parità, senza vinti ne vincitori.

-NOVARA 1-1 (1-1)

Marcatori: 10’ pt Kritta (L), 26’ pt Ongaro (N).