La curiosità Gli azzurri hanno terminato il campionato con 45 punti, totalizzandone ben 35 tra le mura amiche. Stadio dei Marmi, un fortino inespugnabile

La Carrarese ha chiuso il suo primo campionato di Serie B con 45 punti (media punto di 1.18) tenendo sotto di lei ben 8 squadre. Il grande punto di forza della squadra di Antonio Calabro è stato il rendimento interno. In casa gli azzurri hanno conquistato la bellezza di 35 punti. Soltanto le prime tre (Sassuolo 44, Pisa 43 e Spezia 40) sono riuscite a far meglio. Pessimo, al contrario, è stato il ruolino in trasferta. La Carrarese con soli 10 punti ha avuto il peggior rendimento esterno della B.

Nel computo dei gol fatti e subiti la formazione marmifera si è mantenuta in linea di galleggiamento: ne ha incassati in totale 49 e 7 squadre hanno fatto peggio; ne ha realizzati 39 mettendosi dietro 5 squadre. Gli apuani sono andati meglio nel girone d’andata, concluso addirittura al settimo posto con 24 punti, rispetto a quello di ritorno, dove i punti fatti sono stati 21 valendo solamente il terzultimo posto. Tra un girone e l’altro la Carrarese ha compiuto una metamorfosi. All’andata si è fatta apprezzare per la sua solidità e con soli 20 gol al passivo deteneva la sesta miglior difesa. Il tallone d’Achille di contro era un attacco sterile (16 gol). Solo il Cittadella (15) aveva segnato meno.

Nel ritorno i dati si sono ribaltati. Gli azzurri l’hanno buttata dentro con più continuità (23 gol) tanto da risultare l’ottavo miglior attacco ma hanno anche imbarcato più reti (29) finendo terzultimi nella classifica delle difese più perforate.