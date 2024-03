La danzatrice sul ring. Irma dolce, ma non troppo: "Mi ispiro a mia nonna»

Irma Testa, che valore ha per lei l’8 marzo?

"È un giorno diverso, quello in cui ogni donna, rispetto al resto dell’anno, può dire qualcosa in più perché la sua voce è più ascoltata. Ma non mi sembra che ci sia niente da festeggiare. Per la gente invece è così".

Dice così perché la ritiene commerciale?

"Dico così perché non credo alle ricorrenze, è vero che in quei determinati giorni si presta un po’ più di attenzione, ma il giorno dopo si ricomincia da capo, è un modo per lavarsi la coscienza".

Le donne sono molto importanti nella sua vita.

"Assolutamente sì, mia nonna, mia madre e mia sorella, siamo una famiglia di donne molto forti abituate a conquistarsi lo spazio che meritano".

Che cosa le hanno insegnato?

"Mia nonna è un esempio di autonomia e volontà. È cieca da trent’anni, eppure ha sempre cucinato e fatto la lavatrice da sola. Mamma è sempre stata il centro della casa, ha lavorato tantissimo senza lamentarsi. Mia sorella a 15 anni ha lasciato il pugilato per portare a casa uno stipendio. Se sono diventata quello che sono lo devo a lei".

Lei ha fatto coming out. In questo voi donne avete meno difficoltà degli uomini.

"Non lo so, io ho smesso di nascondermi e sto molto meglio. Mi sembra che in qualche modo il nostro mondo non riesca ancora ad affrontare questo tema. L’atleta deve rappresentare la perfezione, ma proprio lo sport dovrebbe insegnare che dalla differenza passa un arricchimento personale".

Lei aveva previsto il successo di Angelina Mango. Da napoletana che cosa pensa di Geolier?

"Penso che abbia fatto un grandissimo festival, che sia il rappresentante di una nuova era musicale. Ha portato Napoli a Sanremo, ma è seguito più a Milano che da noi. Dimostra che la cultura napoletana può essere esportata come merita".