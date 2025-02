La febbre da stadio. Partito l’esodo di 800 tifosi a Reggio Emilia

Pochi risultati positivi ma sempre tanti tifosi al seguito. Le trasferte della Carrarese non stanno avendo in linea di massima gli epiloghi sperati visto che delle 13 partite giocate lontano da Carrara la squadra azzurra ne ha perse ben 9 vincendone solo una a Frosinone e pareggiandone tre contro Bari, Brescia e Sampdoria. Quello che, nonostante tutto, continua a non mancare è il supporto della tifoseria che nelle trasferte più vicine ha risposto in maniera massiccia ma che anche in quelle più lontane ha mantenuto sempre un bello zoccolo duro di fedelissimi. Non farà eccezione sabato la vicina Reggio Emilia che verrà invasa dagli sportivi carrarini.

Le proiezioni di inizio settimana, che parlavano di circa 800 tifosi apuani presenti allo stadio Città del Tricolore, si stanno avverando. Ieri i biglietti venduti nel settore ospiti erano già oltre 600 ed in quest’ultima giornata di prevendita ci potrebbe essere un ulteriore importante incremento di questa quota vista la normale impennata finale. Al contrario è piuttosto fiacca, almeno finora, la prevendita dei tagliandi per i settori di casa che si attestava ieri intorno ai 500. C’è da sottolineare, però, che la Reggiana quest’anno ha concluso una campagna abbonamenti imponente che ha portato alla sottoscrizione di quasi 6800 tessere stabilendo il nuovo record della società granata per quanto riguarda il campionato di serie B ed il quarto miglior dato di sempre. Se tutti gli abbonati dovessero essere presenti sugli spalti si supereranno gli 8000 spettatori.

Gianluca Bondielli