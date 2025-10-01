La federbasket ha ingaggiato il coach grossetano fino al 2028. Ufficiale, il nuovo ct è Banchi. Il compito è arrivare a Los Angeles

Luca Banchi è ufficialmente il nuovo ct dell’Italbasket maschile. La notizia non è una novità così come non sorprende la durata del contratto che lo lega alla panchina azzurra. Il suo incarico scadrà nel 2028 ed è questo limite temporale a spiegare quale sia il compito del coach grossetano: portare l’Italia ai Giochi Olimpici del 2028 che si disputeranno a Los Angeles.

Nato a Grosseto il 1° agosto 1965, Banchi (nella foto) succede a Gianmarco Pozzecco che ha salutato la compagnia il 7 settembre, dopo che la Slovenia aveva eliminato la nostra nazionale agli ultimi Europei. A quel punto il presidente della federbasket Gianni Petrucci ha ritenuto di andare su un uomo di grande esperienza chiamando chi era stato giudicato il migliore tecnico dei Mondiali del 2023 per quanto aveva fatto sulla panchina della Lettonia.

La carriera di Banchi dice che è sempre stato un valore aggiunto per le squadre che ha allenato, anche se la sua esperienza in Italia con la Virtus si è conclusa con le sue dimissioni e anche la chiusura di stagione all’Efes ha tinte più scure che chiare. Le condizioni ambientali evidentemente contano, ma come ct dovrebbe avere la strada spianata e raccogliere anche i frutti del suo predecessore. Ci sono una serie di nodi che vanno sciolti facendo convivere due necessità apparentemente opposte: da una parte bisogna vincere subito e dall’altra il gruppo va ringiovanito.

L’esordio di Banchi avverrà giovedì 27 novembre quando gli azzurri giocheranno contro l’Islanda la prima gara di qualificazione alla Fiba World Cup 2027.