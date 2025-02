La Fezzanese adesso spera. Punto prezioso a Figline

Figline 0 Fezzanese 0

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Noferi (59’ Rosini), Milli (84’ Fiaschi), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili (72’ Cavaciocchi), Gozzerini (61’ Bruni), Torrini, Ciravegna (64’ Mugelli). A disp. Daddi, Simonti, Borghi, Gozzini. All. Brachi.

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (81’ Benassi), D’Alessandro, Salvetti, Campana (84’ Remedi), Cantatore (72’ Scieuzo), Beccarelli, Ngom (84’ Stradini), Mariotti (62’ Lunghi). A disp. Calò, Martera, Antezza, Fiori L. All. Gatti.

Arbitro: Gambin di Udine (assistenti Giada Di Carlantonio di Roma 2 e Fiore di Roma 1).

Secondo risultato utile consecutivo della Fezzanese che pareggia 0-0 a Figline nella ventiduesima giornata del girone E del campionato di calcio di serie D. Un punto importante per la compagine del presidente Arnaldo Stradini che pur rimanendo all’ultimo posto in graduatoria si avvicina alle dirette concorrenti. Si riapre pertanto la possibilità di poter raggiungere i play-out salvezza per i verdi, ieri ancora privi come ormai accade da mesi degli ex professionisti Cesarini e Bruccini infortunati e dello squalificato Loffredo.

E’ stata una partita molto equilibrata e combattuta che vede in avvio al 3’ Campana, liberato da una sponda di Ngom, calciare in diagonale di poco a lato. Al 25’ Ciravegna, da posizione favorevole, calcia a lato. Al 28’ sponda di Gozzerini per Torrini che dal limite calcia anch’esso a lato. Al 31’ D’Alessandro di testa, su punizione di Cantatore, manda di poco sopra la traversa. Un minuto dopo un abile colpo di tacco di Ciravegna, su cross di Aprili, esce di poco a lato. Al 34’ è stata provvidenziale la respinta di Masi sul tiro di prima intenzione di Gozzerini su cross di Ciraudo. Al 36’ Pucci neutralizza con sicurezza un gran tiro di Noferi. Al 47’ Pagnini è bravo a neutralizzare una mezza rovesciata di Cantatore su cross di Salvetti. Al 68’ Masi di testa, su punizione di Cantatore, manda fuori di poco. Poco dopo al 69’ è il neoentrato Lunghi ad impegnare Pagnini dopo una pregevole azione personale. Al 75’ Mugelli di testa mette di poco a lato su cross di Torrini. Al 95’ ultima emozione con un gran tiro di Zellini che ha sfiorato il montante.

Paolo Gaeta