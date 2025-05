La finale dei play-off. Ragazze del Colombiera promosse: "È stata una prestazione di cuore»

Volley Colombiera

3

Sabazia Ecosavona

0

(25-12 / /25-17 / 25-19 / 15-10)

Volley Colombiera: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Figoli, Lottici, Lugari, Michi, Navalesi, Pescetto, Stiaffini, liberi Fiorino e Raggi. All. Carli

Sabazia: Accetti, Assandri, Cannizzo, Cortesi, Parodi, Poggi, Puddu, Simone, Tibaldi, Zucchi, liberi Bugna, Atzori. All. Ghione

Arbitri: Forconi e Calsi

AMEGLIA – Grande impresa del Volley Colombiera che ha conquistato la C femminile, riuscendo a ribaltare il risultato dell’andata: grazie a una prestazione di cuore ha travolto il Sabazia Ecosavona nella finale play-off. "Le ragazze hanno giocato la partita perfetta – commenta coach Andrea Carli –. La squadra ha sfoderato una prestazione meravigliosa davanti ad un pubblico caloroso. Salire in C è un grande risultato del tutto meritato, frutto di un lavoro incredibile del gruppo, dello staff e della società che in due anni sono stati in grado di conquistare due promozioni consecutive".

Ilaria Gallione