La Fiorini fa man bassa. Villarosa va al Mondiale

Altro turno positivo per la Fiorini Pesaro Rugby che festeggia la vittoria di tutte le formazioni giallorosse. Per il campionato di serie A la prima squadra è tornata da Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti, che l’hanno portata al 2° gradino della classifica. Per il campionato di serie C, la cadetta, all’esordio casalingo, ha battuto Macerata per 46-7. Bene anche la formazione under 16 che ha vinto per 55-5 il match con i pari età di San Benedetto.

"La partita è andata bene per quanto riguarda il risultato, eravamo comunque su un campo difficile". È la terza linea giallorossa, Carlo Villarosa, ad analizzare la vittoria della Fiorini a casa del Valpolicella: "Non avevamo mai vinto là lo abbiamo fatto nonostante tanti errori di disciplina da parte nostra: buon segnale. Abbiamo vinto senza mai rischiare di non raggiungere il risultato. Sicuramente dovremo migliorare l’aspetto della disciplina, perché abbiamo concesso, soprattutto nel primo tempo, tantissimi falli. Ci sono state anche due ammonizioni, quindi su questo dobbiamo sicuramente lavorare. Però nel complesso sono soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto".

Convocato. Villarosa parteciperà insieme ad altri due giallorossi, Giacomo Cardellini e Smail Jaouhari, all’edizione 2025 di The World Rugby Classic, il Mondiale over 30 in programma a Bermuda dal 1 al 7 novembre.

b.t.