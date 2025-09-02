La fondista si trasferisce alla spezia. Simone Menoni è il nuovo allenatore della nuotatrice azzurra Silvia Ciccarella

Una nuova scommessa per l’allenatore spezzino Simone Menoni, che torna ad allenare Silvia Ciccarella, atleta tesserata Carabinieri Aniene dal curriculum di primo piano, guardando alla gara olimpica della 10 km. La fondista si trasferisce alla Spezia con rinnovate ambizioni e nuovi stimoli, forte di tanti risultati da manuale: per citarne alcuni, nel 2019 ha vinto la staffetta 4X1250 agli Europei Giovanili e la 5 km ai Giochi del Mediterraneo, nel 2022 prima nella 25 km agli assoluti estivi, l’anno successivo seconda nei 5 km indoor agli assoluti indoor, ha vinto la stessa gara agli estivi, l’argento nella 10 km e si è piazzata terza ai Giochi del Mediterraneo nella 5 km. Quest’anno seconda alla 2,5 agli assoluti estivi. Il suo talento si unisce all’esperienza di Menoni, che ha seguito fondisti quali Andrea Filadelli, numero due in questo momento in Italia dietro a Greg Paltrinieri, Sofie Callo, che ha ottenuto titoli italiani assoluti e di categoria; Iris Menchini, campionessa iridata giovanile, più bronzo mondiale di staffetta e doppio bronzo europeo; Andrea Bianchi, bronzo europeo giovanile e sesto ai campionati europei, Francesco Ghettini vincitore di tutte e tre le più grandi competizioni al mondo delle maratone, Cristian Faè. L’allenatore ha fatto parte per 13 anni dello staff della Nazionale Giovanile, collezionando vittorie. "Ho accettato l’incarico per l’enorme determinazione che Silvia ha dimostrato e la grande fiducia in me" spiega. L’obiettivo è riportarla a un risultato internazionale che manca da un paio d’anni.

Chiara Tenca