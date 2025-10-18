La forza dell’anima per i podi mondiali

I bronzi mondiali della volontà, della classe che riesce a esprimersi oltre la fatica e gli inevitabili imprevisti. Iliass Aouani e Leonardo Fabbri, entrambi a medaglia a Tokyo rispettivamente nella maratona e nel peso, hanno in comune il mental coach, Stefano Tavoletti. Che prova a spiegarci perché il cervello va considerato come un muscolo, per come va allenato e costruito in uno sportivo.

La figura del mental coach è in grande ascesa.

"Sì, ma tanti fanno solo business, vendono corsi senza sapere neanche di cosa si parla. Leggono un libro di motivazione e si improvvisano, facendo in realtà danni. Si lavora sulla testa di un atleta, un compito molto difficile. Io non sono il classico motivatore che dice “dai, dai, ce la puoi fare, vinci, sei un grande“. Utilizzo strumenti affinati con passione e tempo. Con Cristiano Piccini, calciatore, ho per la prima volta fatto ricorso a degli audio per fargli visualizzare la partita da giocare: la nostra mente non fa distinzione fra una cosa vissuta e una immaginata. Da lì partii per approfondire il discorso della concentrazione. Nello sport tutti la invocano, ma poi non la conoscono e quindi non si sa bene come ottenerla. Fondamentale è la meditazione, e ho fatto un percorso con i monaci tibetani per comprenderla a fondo e utilizzarla. Il mio lavoro è anche ‘spirituale’".

Il suo arrivo nell’atletica è in realtà recente.

"Ho lavorato tanto nel calcio. Poi ho cominciato proprio con Leonardo nell’atletica, grazie a consigli e passaparola".

Il podio di Aouani è sembrato la chiusura di un cerchio dopo l’ormai famoso ‘patto’ firmato tra l’atleta e il suo staff.

"Ho iniziato la collaborazione con Iliass un anno fa, è stato il suo manager Marcello Magnani a metterci in contatto. Mi ha subito stupito l’intelligenza pazzesca di questo ragazzo, unita alla sua forza. E’ musulmano, non salta mai la preghiera, e venti giorni dopo la fine del Ramadan, lo scorso giugno, è riuscito a vincere gli Europei. La sua disciplina è unica. L’unico limite che aveva era quello di andare in crisi facilmente. Ma ho subito intuito che avrebbe potuto fare il grande salto, come Fabbri. E’ stato nel gennaio scorso che è maturata la convinzione che quello in corso sarebbe stato l’anno delle medaglie. Il patto è stato poi scritto a casa del manager il 13 maggio, dopo l’incredibile oro agli Europei. C’erano anche Massimo Magnani, il tecnico di Iliass, e Davide Mainini, il ragazzo che segue i suoi allenamenti".

Poi è stato lineare il percorso fino all’exploit di Tokyo?

"Tutt’altro. Nei mesi di preparazione ai Mondiali, Iliass ha dovuto affrontare un brutto mal di denti, poi ha corso una pessima gara arrivando quinto a Massa. E ha pure avuto un problema al flessore della gamba destra. Insomma un inferno, ma per me erano tutti segnali di qualcosa di grande in arrivo. Infatti poi lui ha ripreso confidenza, e i test su tempi e lattato prima di partire per Tokyo erano stati eccezionali".

La prima impresa è stata il bronzo di Fabbri.

"Il giorno della finale di Leo era il 13 settembre. La mattina passa la qualificazione, poi nel pomeriggio mi chiama in camera sua e mi dice “facciamo qualcosa perché sono agitato“. Eseguiamo i nostri esercizi di respirazione e meditazione, quando mi viene in mente di chiamare anche Iliass. C’è un’energia particolare. A un certo punto è proprio Aouani a dire “Leo, andiamo tutti e due a medaglia“, ed è come un altro patto che nasce, un accordo verbale. Fabbri poi ha davvero sfiorato l’oro, guardate quel lancio nullo per pochi centimetri..."

Anche Aouani è arrivato a un passo dall’oro.

"La sveglia è stata in piena notte quel giorno visto che la gara è stata anticipata alle 7.30 per il caldo. Iliass era carico e sereno al tempo stesso. In gara è riuscito a non ascoltare le voci che iniziavano a tormentarlo e che gli dicevano di mollare. Al decimo chilometro ha perso anche una lente a contatto, un problema importante che ha affrontato grazie proprio alla sua preparazione mentale. Mi ha anche detto che dal 37esimo chilometro all’ingresso dello stadio non ricorda nulla. Ha corso quei 5 chilometri come in trance, entrando nel ’flusso’. Non è raro tra chi si esprime al massimo delle proprie possibilità, è uno stato che ho notato anche nei calciatori. Poteva anche vincere? Ci è andato vicino, a soli cinque secondi. Mi ha detto di avere dato tutto. Pochi giorni prima, in giro per Tokyo, Iliass aveva colto l’invito di riprodurre scritte in giapponese fatte da alcuni ragazzi. E lui ha scelto l’ideogramma che significa oro".

Come si svolge la preparazione mentale di un atleta?

"Diamo degli obiettivi settimanali, poi ci vediamo o ci sentiamo per fare il punto. Il lavoro è ’segmentato’, i ragazzi anche giornalmente danno feedback sul loro allenamento. Io credo molto alla parte subconscia di quello che si fa. Quella motivazionale, il dare incoraggiamenti diretti, magari funziona per un paio di giorni, è un po’ come l’aspirina, ma poi l’effetto svanisce".

Nel suo profilo lei specifica di non essere uno psicologo.

"Esatto. Non voglio scavare alle origini di un aspetto mentale che può presentarsi, posto che si riesca a farlo e che poi questo porti a un beneficio per l’atleta. Cerco invece di mettergli a disposizione strumenti per affrontare le problematiche nell’immediato".

Qual è il futuro del mental coaching?

"Lentamente, in Italia e in Europa, si fa spazio la figura di preparatori come noi. E’ incredibile vedere staff tecnici infiniti, in tanti sport, senza nemmeno un mental coach. Siamo anima e corpo, bisogna allenarli entrambi".