La Futura Ceparana in C. Entusiasmo e duro lavoro

La meritata promozione della Pallavolo Futura Ceparana in Serie C maschile porta soprattutto la firma del coach Marco Senesi che ha ben saputo gestire il gruppo, motivandolo a tirare sempre fuori il meglio di sé. Un traguardo fortemente voluto, anche se l’inizio non è stato dei migliori.

"Effettivamente l’inizio è stato piuttosto scioccante. Mi aspettavo un impatto diverso, ma abbiamo dimostrato parecchie difficoltà nell’atteggiamento. L’analisi dei dati mi ha aiutato nel cercare un modo per superare i nostri limiti. Faticavamo troppo a mettere la palla a terra e avevamo percentuali in attacco inferiori a gran parte di quelle dei nostri avversari. Avevamo un’unica uscita con l’opposto, e quindi dovevamo migliorare con i posti 4 e con i centrali".

Poi cos’ è cambiato?

"Dopo aver subito la quarta sconfitta ho parlato ai miei ragazzi e ho sottolineato il fatto che, nonostante tutto, stavamo lavorando bene e che dovevano solo rimanere tranquilli. Abbiamo cominciato a crederci sempre più. L’entusiasmo e il duro lavoro hanno fatto il resto".

Una cavalcata inarrestabile che vi ha portato a giocarvi tutto ai play-off.

"Nell’ultima sfida della regular season a Chiavari ho chiaramente detto ai ragazzi che avevamo la possibilità di riprendere tutti i nostri avversari e di colmare lo svantaggio con cui inevitabilmente saremmo partiti ai play-off. Io ero convintissimo che ce l’avremmo fatta e anche i miei giocatori erano dello stesso parere. Si creato un feeling speciale e abbiamo sempre lavorato bene e sulla stessa lunghezza d’onda".

Quale crede che sia stato il Vostro punto di forza.

"Sicuramente la fase break, quella muro-difesa che ha fatto la differenza, Bandiera è un attaccante importante che ci ha garantito 504 punti in stagione e Lambruschi al centro ha fatto valere la propria esperienza".

Cosa l’ha stupita di più?

"Il rendimento a livello individuale me lo aspettavo, ma è stato l’atteggiamento della squadra che mi ha sorpreso soprattutto dalle ultime gare di campionato ai play-off. Io sono ossessionato dalla vittoria e questi ragazzi avevano la mia stessa cattiveria. Non hanno mai mollato e hanno sempre tirato al massimo".

Al rientro dall’ultima trasferta di Albisola il suo discorso in pullman ha colpito tutti.

"Ho semplicemente ringraziato tutti, compreso chi ha giocato meno. Anche chi ha avuto meno spazio non ha mai saltato un allenamento ed è stato essenziale per il gruppo".

Il suo futuro sembra scontato. Rimarrà a Ceparana?

"Sono già stramotivato nell’affrontare la nuova avventura in Serie C".

I protagonisti della splendida stagione: palleggiatori: Carlo Adesso e Filippo Mangora opposti: Arthur Marco Bandiera e Leonardo Barsotti schiacciatori: Davide Panada, Nicolò Fregoso, Davide Franceschini e Federico Fuggetti centrali: Giuseppe Cutolo, Alexander Corallo, Mattia Lambruschi, Andrea Baldassini e Alessio Iani liberi: Davide Steni e Daniel Senesi

Ilaria Gallione